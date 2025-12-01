Cayeron los ‘Juárez’, dedicados al expendio de estupefacientes en Chapinero

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la detención o captura de cinco personas señaladas de integrar la estructura criminal conocida como los ‘Juárez’, que expendían drogas y estupefacientes en la localidad de Chapinero.

Luego de ocho meses de investigación, su modo de delinquir consistía en expender estupefacientes mediante menudeo y entregas a domicilio en motocicleta. Según las investigaciones, los cinco detenidos, dosificaban la droga en cápsulas rosadas y cigarrillos artesanales, para transportar en pequeñas cantidades y evitar ser capturados. De igual manera, este estupefaciente tendría un costo aproximado entre los 4.000 y 5.000 pesos.

“Luego de ocho meses de investigación y fuente humana, permitió a las autoridades seguirles los pasos a los integrantes de este grupo delincuencial. Su modo de delinquir consistía en expender estupefacientes mediante menudeo y entregas a domicilio en motocicleta en puntos estratégicos del barrio San Luis de la localidad de Chapinero”, aseguró el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’, cabecilla de este grupo delincuencial, a quien un juez solicitó una orden de captura por el delito de homicidio, por los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto del 2025, dónde apareció una persona sin vida, al parecer, por la disputa de estupefacientes.

Alias ‘Alison’, sería la administradora y proveedora de estupefacientes y, por último, alias ‘Amazonas’, ‘El Mono’ y ‘Nelson’, expendedores de droga.

Durante estos allanamientos les fueron incautados: 300 gramos de marihuana, 80 de cocaína, munición, 4 celulares y más de 3 millones de pesos, al parecer producto de esta actividad delictiva. Además, se logró afectar su renta criminal cercana a los 40 millones de pesos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación que les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otra parte, se pudo establecer que dos de sus integrantes tenían antecedentes por otros delitos. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.