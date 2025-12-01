Casa por cárcel pidió la Fiscalía para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su implicación en megaescándalo de la UNGRD

–Tras ser imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía pidió casa por cárcel para los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su implicación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Luego de cuatro horas de la diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá, la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien presidió la audiencia, preguntó a los exfuncionarios si aceptaban los cargos imputados y su respuesta fue negativa; se declararon inocentes.

Según la fiscal del caso María Cristina Patiño, los exministros “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas».

El modus operandi consistió «en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”.

«Ustedes, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, se concertaron entre sí para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitiera la aprobación de proyectos de ley del Gobierno, y la tramitación exitosa de créditos de la Nación», indicó Maria Cristina Patiño.

Según la fiscal, en total, Velasco y Bonilla direccionaron 74 proyectos de Invías por 571.701 millones de pesos y cinco proyectos de la UNGRD por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones, a favor de congresistas integrantes de las comisiones primera, tercera, cuarta y séptima del Senado, y de la tercera y cuarta de la Cámara. Sin embargo, solo siete de ellos se concretaron.

Los exministros no aceptaron los cargos. Bonilla aseguró que llevaba «más de medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividades ilícitas. Lo tiene que conocer porque ya me esculcó. Cumplí con mis funciones como ministro de Hacienda conforme la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito, y defenderé mi inocencia», puntualizó.

A su turno, Velasco indicó: «Soy completamente inocente. Hasta hoy en la investigación se ha escuchado a testigos interesados que han reconocido sus delitos. Dos de ellos terminaron beneficiándose de esos delitos. Se han hecho asesorar penas menores de las que debían pagar. Espero, con el mayor respeto, que cuando nos escuchen confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país solo ha escuchado la voz de quienes cometieron delitos y los confesaron», precisó.

La fiscal pidió casa por cárcel para los dos altos exfuncionarios por considerar que “representan un peligro para la sociedad” y además porque podrían «obstruir a la justicia».