Desmantelado taller clandestino con explosivos y partes de fusil en apartamento al Norte de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en una operación coordinada con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Fiscalía General de la Nación, desmanteló un taller clandestino con explosivos y partes de Fusil en apartamento al Norte de Bogotá.

La investigación se activó tras una alerta internacional de la agencia federal HSI, en coordinación con el Grupo Operativo Aeropuerto de la Policía Fiscal y Aduanera, advirtiéndose que una pantalla de computador procedente de EE. UU. vía courier llevaba en su interior ocultos dos cañones para fusil de asalto M4 con sus respectivos cerrojos. Este hallazgo motivó a la Fiscalía General de la Nación a ordenar el allanamiento inmediato a un apartamento ubicado en el barrio Mazurén, zona norte de Bogotá.

“Las investigaciones permitieron establecer que el inmueble pertenece a una persona propietaria de un club de tiro, quien trabaja hace más de 15 años en este gremio. Al parecer, este ciudadano utilizaba sus permisos, experiencia y empresas de fachada para ingresar ilegalmente armas y partes de estas, desde Estados Unidos, evadiendo los controles aduaneros”, aseguró el teniente coronel Diego Alfonso García Castañeda, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera POLFA (e).

Durante el operativo en la vivienda, se hallaron los siguientes elementos que representaban un riesgo crítico para los residentes del edificio:

1 pistola marca CZ calibre 9mm.

4.943 vainillas de diferentes calibres y marcas.

1.406 proyectiles de diferentes calibres.

589 cartuchos de diferentes calibres.

5.900 gramos de pólvora y 3.550 gramos de fulminantes. (material altamente inflamable)

3.470 tacos plásticos para escopeta y 1.950 gramos de perdigones.

54 partes y accesorios para armas de fuego y 12 proveedores.

La actividad de “recalzar munición” constituye el tipo penal de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

“Más allá de la ilegalidad, estos talleres clandestinos ponen en grave peligro a la comunidad, ya que manipulan y alteran municiones y explosivos de forma artesanal. El riesgo era inminente, ya que esta actividad se realizaba al interior de un conjunto residencial habitado por familias”, indicó el teniente coronel Diego Alfonso García Castañeda, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (e).

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías o armas, proporcionando información veraz y oportuna a través de la línea anticontrabando 159, o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva.