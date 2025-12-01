Inicia la última recarga de pasajes gratis de TransMilenio de 2025

Foto: Secretaría de Integración Social

El Distrito inició las recargas de pasajes gratis de diciembre, completando 11 ciclos desde que este componente del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) comenzó a operar en febrero. Para este mes, la ciudad destina más de $10.000 millones, completando una inversión en lo corrido del año 2025, hasta diciembre, de $134.800 millones, para garantizar el beneficio a más de 764.000 personas —entre ellas personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza extrema o moderada—, consolidándose como un apoyo fundamental para la movilidad en Bogotá.

¿Cómo se distribuye el beneficio este mes?

En lo corrido del 2025, hasta octubre, 644.000 personas han activado sus pasajes gratis, lo que evidencia la importancia de este beneficio como herramienta de movilidad y alivio económico para los hogares. De manera complementaria, más de 730.000 personas han sido suspendidas temporalmente por no usar el servicio con frecuencia, una medida que busca garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente utilizan el sistema.

La importancia de personalizar la tarjeta TuLlave

Para recibir y activar los pasajes es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, documento que identifica a cada persona y permite cargar los pasajes correspondientes según su perfil.

Las personas pertenecientes a los grupos priorizados, una vez hayan personalizado la tarjeta, deben esperar la actualización de datos para realizar la activación de los pasajes.

Consulta aquí los puntos de personalización disponibles:

https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

¿Cómo saber si es persona beneficiaria?

También puedes comunicarte

A través de las redes sociales de la SDIS

En la línea 601 380 8330 (opción 6

Acercándose a alguna de las 16 subdirecciones locales

Directorio: https://bit.ly/3IOlmz

Pasos para activar los pasajes

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados

Finalizar el proceso.

El beneficio de Pasajes Gratis fortalece la movilidad y dignifica el desplazamiento diario de miles de personas en Bogotá. Difundir esta información entre familiares, vecinos o conocidos ayuda a que más personas beneficiarias puedan activar y usar correctamente sus pasajes gratis.