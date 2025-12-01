Fiscalía acusa formalmente a alias «el hermano» como uno de los presuntos articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–La Fiscalía acusó formalmente a William Fernando González Cruz, alias «el hermano», uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Este sujeto es señalado de asistir a reuniones de planeación, junto Elder José Arteaga, alias Chipi. Asimismo, el día del ataque armado, se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde se produjo la acción criminal, y ayudado a escapar a otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe.

De igual manera, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades.

González Cruz responderá en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Por el crimen de Uribe Turbay, la Fiscalía ha vinculado a esta investigación a 9 personas entre ellas a Simeón Pérez Marroquín, alias «el viejo», presunto intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.