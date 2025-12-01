ANDI alerta que el deterioro de la cartera de las IPS está poniendo en riesgo la atención de los pacientes

–La Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, alertó este lune sobre el creciente riesgo de desfinanciamiento de las Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, que afecta, de manera directa, la atención y la oportunidad de los servicios que reciben los pacientes en todo el país.

Al respecto, la Vicepresidencia de Salud y la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la ANDI, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional frente a la insuficiencia de la UPC y, en ese sentido, tomar medidas financieras contundentes que prioricen la continuidad de los servicios de salud. «Hoy son los pacientes y usuarios quienes están sufriendo», precisó.

Una reciente encuesta realizada por la ANDI a 23 IPS evidencia un crecimiento desbordado de la cartera que compromete la continuidad de tratamientos, la estabilidad operativa de las instituciones y la capacidad para garantizar productos y servicios esenciales para la salud de los colombianos, precisa la agremiación empresarial.

Los principales resultados de la encuesta son los siguientes:

-En el tercer trimestre de 2022, la cartera de las IPS alcanzaba los $2,8 billones, mientras que para el tercer trimestre de 2025 este valor se incrementó significativamente, llegando a $5,7 billones. Asimismo, el saldo vencido de cartera mostró un notable aumento, pasando de $1,9 billones en el tercer trimestre de 2022 a $4,2 billones en el mismo periodo de 2025. En el periodo de análisis, el índice de cartera vencida más castigada se triplicó.

-La participación de la cartera corriente en el total ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, pasando de un 30,4% en el tercer trimestre de 2023, a un 29,3% en el mismo período de 2024, y finalmente a un 26,7 % en el tercer trimestre de 2025.

-Los ciclos de recaudo de cartera han experimentado un incremento sostenido, pasando de un promedio de 190 días en el tercer trimestre de 2022 a 211 días en el tercer trimestre de 2025[1]. Sin recursos suficientes y sin un pago oportuno hay serias dificultades para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud.

-Con corte a junio de 2025 se alcanzaron los niveles más altos de quejas: más de 180.000 mensuales. El 21% corresponde a negación de tecnologías, 17% a falta de citas y 16% a demoras en atención.

Deterioro crítico en EPS intervenidas

La ANdi subraya que la cartera de EPS intervenidas pasó, en las IPS encuestadas, de $271.330 millones en 2022 a $1.002.042 millones en 2025, lo que representa un incremento de 269%, y la cartera vencida creció 293%, llegando a $764.403 millones. El vencimiento pasó de 71,5% a 76,3%.

Tan solo en la Nueva EPS la cartera total pasó de $160.067 millones en 2022 a $576.000 millones en 2025, un incremento de 259,8%, y la cartera vencida de $116.452 millones a $439.000 millones en el mismo período, lo que representa un aumento de 276,9%.

Estos comportamientos explican buena parte del rezago en pagos a los prestadores y del consecuente aumento en negaciones, demoras y fallas en la atención. El deterioro operativo que hoy viven millones de pacientes coincide con el deterioro acelerado de las EPS intervenidas.

El deterioro financiero del sistema está generando riesgos reales en la salud de los colombianos por falta de atención de millones de pacientes, conclue la ANDI.