Gobierno colombiano reporta que el 87% de la flota A320 está normalizada en el país

–La contingencia por actualización del Airbus A320 evoluciona positivamente: 102 de 124 aeronaves ya están operativas y aerolíneas muestran una mejora sostenida en servicio, informaron el ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, tras una sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) con Avianca, LATAM y JetSMART. La normalización avanza más rápido de lo previsto y Colombia entró en fase de estabilización operacional.

??“La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante. La seguridad aérea no se negocia, y ninguna aeronave volverá a volar sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos», informó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

El Ministerio reportó este domingo que, de las 124 aeronaves afectadas al inicio de la contingencia, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320.

· LATAM: 5/5 actualizadas (100 %).

· JetSMART: 1/1 actualizada (100 %).

· Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 actualizadas (86,4 %).

Además, de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, 4 fueron actualizadas sin traslado, reduciendo el número pendiente a 19–20 unidades.

La empresa Thales completó los controles de calidad y liberó el software final, habilitando el paso clave para cerrar la contingencia.

Ya se coordina su transferencia inmediata a los talleres autorizados y la importación de insumos que permitirán convertir procedimientos complejos en actualizaciones rápidas.

?Impacto operacion?al en descenso

Gracias a las medidas adoptadas, la afectación disminuye de manera sostenida:

· El sábado se reportaron 98 vuelos cancelados.

· El domingo la cifra se redujo a 64 vuelos afectados, entre demoras, cambios o cancelaciones.

En total, entre el 29 y 30 de noviembre se consolidaron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con 22.630 pasajeros impactados.

Pese a la contingencia, los principales aeropuertos —incluido El Dorado— no registraron congestión severa, gracias a la coordinación del PMU y a los planes de contingencia activados por las aerolíneas.

El Gobierno reiteró la exigencia a la empresa Airbus para entregar de inmediato el software pendiente, indispensable para completar la actualización de las aeronaves restantes.

El ministerio de Transporte, la Aerocivil y las aerolíneas mantienen monitoreo 24/7 y comunicación continua con los pasajeros para consolidar la normalización total en los próximos días.