Petro pidió asamblea inmediata de la Organización de Aviación Civil Internacional por cierre de espacio aérea venezolano por Trump

–El cierre total del espacio aéreo de Venezuela anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue de nuevo el centro de un mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

?Esta vez el jefe de Estado colombiano le pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) reunirse de manera inmediata.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea», escribió en X.

A la vez, el mandatario colombiano le pidió a su par de Estados Unidos respetar el orden jurídico internacional.

“Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional, que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana», agregó.

En la misma línea, el presidente Petro advierte que ni Naciones Unidas ni el Senado de Estados Unidos han autorizado una intervención armada en Venezuela.

“El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo», aseveró.

La noche del sábado pasado el jefe de Estado colombiano había cuestionado el anuncio de Trump a través de la red social Truth sobre el cierre del espacio aéreo en el país vecino.

“Quiero saber, ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?», se preguntó el mandatario.

A renglón seguido, se respondió: “Le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero, o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional».

El presidente Petro ha manifestado que estos mensajes en X no los emite solo como presidente de Colombia, sino también de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país», recalcó en su más reciente mensaje en X.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro afirmó que «Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reunan» y ofreció a Cartagena como sede del eventual encuentro, «para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor».