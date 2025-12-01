Inauguran en La Guajira y en Norte de Santander dos nuevos Centros de Atención gratuita de ITS

Este 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, con el fin de movilizar esfuerzos globales para acabar con el estigma, promover la educación en salud sexual y acelerar la respuesta a la epidemia que, en pleno 2025, sigue siendo una amenaza a la salud pública, especialmente en América Latina donde cerca de 2.8 millones de personas viven con VIH. En el caso de Colombia, durante el 2024 se diagnosticaron 20.008 casos nuevos de VIH (38 por cada 100.000 habitantes), de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Frente a esta realidad y como parte de su compromiso por fortalecer la respuesta nacional frente al VIH y otras ITS, la organización internacional AIDS Healthcare Foundation (AHF) anunció la apertura en Colombia de dos nuevos Centros de Bienestar en Salud Sexual, bajo el concepto de “Wellness Centers”. Los espacios estarán ubicados en Cúcuta y Maicao, y abrirán sus puertas el jueves 27 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente.

Estos Centros se articulan como una extensión estratégica del trabajo que la organización ha venido desarrollando desde 2018, fortaleciendo su capacidad para ofrecer pruebas rápidas, prevención y vinculación al tratamiento del VIH, con un enfoque renovado en la atención integral de las infecciones de transmisión sexual (ITS). “Estos centros no reemplazan, sino que complementan y amplían los servicios ya existentes en el departamento de Norte de Santander y de la Guajira, descentralizando la atención, acercándola a comunidades vulnerables —como las de Maicao y Cúcuta— y facilitando el acceso gratuito, confidencial y sin estigmas a pruebas rápidas, consejería y educación en salud sexual”, explicó la Dra. Sandra Ávila, Gerente de Programa de País de AHF Colombia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) La Guajira reportó en 2025 un total de 40 casos confirmados de VIH con una incidencia de 3,7 por cada 100.000 habitantes, posicionándolo por encima de la media histórica del territorio. En el caso de Cúcuta, su condición de ciudad fronteriza, donde confluyen altos flujos migratorios y una población vulnerable con acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que incrementa el riesgo de transmisión de VIH y otras ITS. En ambos casos los Centros de Bienestar en Salud Sexual, actuarán como nodos comunitarios que refuerzan la estrategia nacional de AHF, priorizando la detección temprana, la prevención efectiva y el acompañamiento continuo en ITS.

Los espacios funcionarán con horarios extendidos —vespertinos, nocturnos y sábados— para facilitar el acceso a quienes por razones laborales, sociales o personales no pueden acudir en horarios convencionales; donde ofrecerán pruebas rápidas de VIH y sífilis; tratamiento para ITS enfocado en diagnóstico por síntomas y con pruebas diagnósticas de laboratorio, así como la distribución gratuita de condones. Importante destacar que no se necesitará cita previa para acudir a los servicios, ya que tienen el objetivo de que los tiempos de espera son cortos y en un ambiente “acogedor, inclusivo y libre de estigmas”.

Atención sin barreras ni juicios

Entre enero y octubre de 2025, AHF en Colombia ha entregado 333.929 condones masculinos, 18.028 lubricantes, ha realizado 33.068 test de VIH y ha identificado 1.523 nuevas personas positivas para VIH, con un total de 3.263 pacientes activos. Al ser una fundación activa en 47 países a nivel global y con presencia en Colombia desde 2018, su modelo permite ofrecer servicios gratuitos, pero además con atención rápida, discreta y efectiva. “Buscamos diferenciarnos y ofrecer una atención especializada, en un ambiente amigable a las comunidades, desde un punto de vista holístico, centrado en las personas y no solamente en los aspectos técnicos o médicos, antes que nada, queremos que nuestras personas usuarias perciban la cercanía y la facilidad de acceder a nuestros servicios, para así incrementar la detección y tratamiento de las ITS y el VIH”, destacó la Dra. Ávila.

De esta manera, AHF presenta una propuesta innovadora cuya premisa es atención sin prejuicios, con espacios libres de estigma para que cualquier persona sin importar su orientación sexual, identidad de género o situación migratoria, pueda entrar a un Centro de Bienestar en Salud Sexual y recibir orientación sin ser juzgada. Gracias a una ubicación estratégica y una atención ágil, estos centros priorizarán la detección temprana, la prevención efectiva y el acompañamiento continuo en ITS, ya que solo será posible hablar de fin de la epidemia cuando todas las personas, sin importar quiénes sean o dónde vivan, tengan acceso real a prevención, diagnóstico, tratamiento y una vida libre de estigma.

Acerca de AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Aids Healthcare Foundation (AHF) es la mayor organización mundial de lucha contra el sida, actualmente brinda atención y/o servicios médicos a más de 2 millones de personas en 47 países incluyendo Estados Unidos y las regiones de África, América Latina / Caribe, la región de Asia / Pacífico y Europa del Este. Para obtener más información sobre AHF, visite nuestro sitio web: www.aidshealth.org, https://pruebagratisdevih.co/ encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/aidshealth https://www.facebook.com/AHFColombia, en Instagram https://www.instagram.com/ahf_colombia/ y en X https://x.com/AhfColombia.

