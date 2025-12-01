La Alcaldía de Bogotá realizó la tercera Feria de Mejoramiento de Vivienda

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), llevó a cabo la tercera versión de la Feria de Mejoramiento de Vivienda ‘Mejora Tu Casa’. Este evento, permitió que 1.000 familias habilitadas de seis localidades eligieran directamente al constructor encargado de realizar las obras de mejoramiento en sus viviendas. Con ello se fortalecen la transparencia, la agilidad y la participación ciudadana en todo el proceso.

El encuentro se desarrolló en el Polideportivo del Parque Molinos II, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y reunió a más de 2.000 asistentes, entre hogares beneficiarios y acompañantes.

“Me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana aquí en la localidad de Rafael Uribe Uribe y hablar de esta apuesta de mejoramiento de vivienda que tenemos en Bogotá. Nosotros tenemos una política de vivienda ambiciosa, porque sabemos que muchas familias en Bogotá, o bien no tienen vivienda, o bien tienen una vivienda que no cumple un estándar mínimo de habitabilidad en su cocina, en su baño, no tienen una cubierta adecuada. Por eso, nosotros diseñamos una política amplia; nunca antes Bogotá había tenido una política tan grande porque la meta es llegar a 75 mil familias en Bogotá”, afirmó el alcalde Galán.

Feria de Mejoramiento de Vivienda ‘Mejora Tu Casa’: un evento para dignificar la vivienda y cerrar brechas sociales en Bogotá

Durante ocho horas, las familias pudieron conocer a los siete constructores autorizados y seleccionar al que estará a cargo del diagnóstico técnico de la vivienda y la formulación de la propuesta de intervención, sin superar el tope del subsidio distrital de mejoramiento.

Este espacio fortalece el objetivo central del programa ‘Mejora tu Casa’, que busca reducir el déficit cualitativo de vivienda mediante intervenciones en baños, cocinas, cubiertas, pisos y acabados, mejorando condiciones fundamentales para la salud, la seguridad y el bienestar familiar.

“Hoy las familias no solo reciben un subsidio: toman decisiones sobre el futuro de sus hogares. Con esta feria dignificamos la vivienda, cerramos brechas y fortalecemos la participación ciudadana en cada etapa del proceso. Este modelo fortalece la confianza; las familias conocen a los constructores, comparan propuestas y eligen directamente quién transformará su vivienda. Es una política transparente, ágil y centrada en la gente.”, afirmó Vanessa Velasco Bernal, la secretaría Distrital del Hábitat.

Sostenibilidad: viviendas más eficientes y responsables con el medioambiente

En línea con el compromiso ambiental del Distrito, los mejoramientos podrán incluir un beneficio de sostenibilidad, con medidas para el ahorro de agua, energía y materiales, como:

Griferías, sanitarios y duchas ahorradoras.

Iluminación LED.

Kit de captación de aguas lluvias.

Certificación Verde del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

Territorios priorizados y enfoque social

Las 1.000 familias convocadas pertenecen a las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Usme, zonas con altos índices de pobreza multidimensional y déficit habitacional. Allí se priorizan hogares con:

Jefatura femenina.

Personas mayores.

Personas con discapacidad.

Víctimas del conflicto armado.

Hogares con menores ingresos.

Una feria para avanzar hacia un hogar digno

La tercera Feria ‘Mejora Tu Casa’ se consolida como un hito en la política de vivienda de la ciudad, al poner en el centro a las familias y permitirles decidir sobre el futuro de sus hogares.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), continuará acompañando el proceso hasta la asignación del subsidio, la ejecución de la obra y la entrega final, garantizando transparencia, seguridad técnica y calidad en cada intervención.