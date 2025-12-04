Petro celebra aprobación de ley que prohibe el «mercenarismo» y pide restringir al máximo venta de armas: «Ningún civil en Colombia debe tener armas»

–Durante la ceremonia de ascensos del Ejército Nacional, realizada este jueves en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro agradeció al Congreso la aprobación del proyecto de ley mediante el cual Colombia adopta la «Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios», tratado acogido por las Naciones Unidas en 1989.

El jefe del Estado notificó que con esta decisión del legislativo ‘el mercenarismo ha quedado prohibido en Colombia’, por lo que envió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública:

El Presidente @PetroGustavo agradeció al Congreso la aprobación del Tratado contra el mercenarismo y habló de los colombianos reclutados como mercenarios en conflictos como Ucrania. “Muchos están siendo tratados como esclavos”. Por ello, ordenó a la Cancillería comunicarse con… pic.twitter.com/5zbwKiIY3m — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) December 4, 2025

Al hacer votos para que conflictos internacionales como los de Ucrania o Sudán, por ejemplo, se resuelvan pacíficamente, el mandatario expresó: “Sus conflictos armados no tienen por qué tener ayuda del pueblo de Colombia, a través de oficiales que, teniendo el conocimiento, se van a pelear por causas ajenas, guerras inútiles, terribles, que no son nuestras guerras”.

De otro lado, dirigiendose al comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, el presidente Petro indicó que, atendiendo a lo ordenado por la Constitución, es preciso avanzar hacia el objetivo de “disminuir al máximo la venta de armas a los civiles” en Colombia.

“Eso tiene que desmontarse, almirante”, dijo y se refirió a los miles de armas embolatadas de tiempo atrás, muchas de las cuales “están matando a soldados”.

El mandatario advirtió que en Colombia existen decenas de miles de armas perdidas que hoy estarían siendo usadas en hechos criminales, incluso contra miembros de la Fuerza Pública. Señaló que una parte de las armas incautadas en delitos corresponde a entregas oficiales, aunque indicó que el dato exacto deberá ser precisado por el superintendente.

“Pero, entonces, almirante, esto nos lleva a que miremos una normatividad muchísimo más drástica. En mi opinión, como presidente de Colombia, ningún civil en Colombia debe tener armas, ni el presidente. Yo creo que eliminaríamos uno de los mecanismos por los cuales la violencia se nos perpetúa y el crimen”, puntualizó el jefe de Estado.