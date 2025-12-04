Bogotá lanza ‘Conexión Social’: Internet fijo gratis para 100.000 hogares pobres y vulnerables

Foto: Secretaría de Integración Social

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán presentó el nuevo programa ‘Conexión Social, Bogotá te conecta’, un hito para la capital al consolidarse como el programa más grande de conectividad gratuita, cuya meta es convertir a Bogotá en una de las ciudades más conectadas del país al llevar internet fijo gratuito a 100.000 hogares en pobreza y vulnerabilidad en las zonas priorizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social, una población equivalente a Popayán, de los cuales los primeros 27.000 estarán ubicados en las localidades de Bosa y Suba.

“Este programa es la punta de lanza de la modernización de la política social de Bogotá y tiene por objeto aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población pobre y vulnerable, reducir la brecha digital y conectar a los más excluidos con las oportunidades que ofrece la ciudad”, señaló Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social.

La iniciativa busca transformar la vida de miles de ciudadanos con la conexión de internet fijo de 25 megas con fibra óptica y el acceso a EdTech, una plataforma digital que busca potenciar oportunidades de educación y formación para el trabajo, y entretenimiento. Adicionalmente, se van a distribuir 9.700 computadores que serán priorizados dentro de la población objetivo.

Hoy muchos de los hogares que podrán beneficiarse dependen de recargas prepago que no permiten una experiencia de conectividad en su hogar digna ni estable, impidiendo actividades que hoy no deberían ser un privilegio: acceder a entornos educativos como Academia Atenea, ver contenidos en plataformas de video para adquirir habilidades o, incluso, aprovechar su tiempo libre.

“Es urgente que en Colombia cerremos la brecha digital. Hoy en Bogotá 1 de cada tres hogares no tiene internet. Con este convenio no solo llevaremos lo mejor de la tecnología, sino que conectaremos a más de 400.000 personas con soluciones de educación y capacitación para los empleos del futuro”, afirmó Diego Molano Vega, presidente de ETB.

Servicios de internet para los beneficiados

Este programa tendrá una inversión total de $234.000 millones de 2025 a 2028 a través de una alianza entre la Secretaría de Integración Social y la ETB.

La primera etapa del despliegue contempla alcanzar cerca de 100.000 hogares pertenecientes al Sisbén entre A1 a C9, inicialmente se priorizarán en Bosa y Suba, por su densidad poblacional y baja cobertura de internet fijo.

El programa está alineado con el Plan Distrital de Desarrollo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las zonas con menor acceso a infraestructura digital y consolidar a la capital como un referente de innovación social a nivel continental.

Inscripción y agendamiento

Para acceder a “Conexión Social: Bogotá, te conecta”, la inscripción y agendamiento de citas se realizarán en los siguientes puntos:

En Bosa

Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir (Carrera 100 # 52-24 Sur)

Subdirección Local de Bosa de Integración Social (Calle 73 Sur # 81B-10, barrio Bosa Laureles)

Casa de la Juventud José Saramago (Carrera 81B # 73C- 22 Sur)

En Suba

Centro de Desarrollo Comunitario de Tibabuyes (Calle 144 #1 36A-65)

Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra (Carrera 125 # 132C-82)

Requisitos: