Cortes de luz este viernes 5 de diciembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 5 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio La Independencia. De calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Sucre. De carrera 6 a carrera 14 entre calle 38 a calle 43 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Páramo Urbano. De calle 99 a calle 101 entre carrera 0 Este a carrera 11 Este – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Páramo. Kilómetro 3 vía La Calera – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Peñón del Cortijo. De carrera 70 a carrera 72 entre calle 67 Sur a calle 69 Sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Barrio Sierra Morena. De calle 67 Sur a calle 69 Sur entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Charco. De calle 16 a calle 18 entre carrera 136 a carrera 138 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio María Paz. De carrera 80 a carrera 82 entre calle 0 Sur a calle 2 Sur 4 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De carrera 0 a carrera 4 entre calle 22 a calle 25 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio La Alameda. De calle 24 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio La Capuchina. De calle 17 a calle 19 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio La Macarena. De carrera 2 a carrera 6 entre calle 21 a calle 29 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Las Aguas. De carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Las Nieves. De carrera 3 a carrera 6 entre calle 22 a calle 27 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Sagrado Corazón. De calle 33 a calle 41 entre carrera 6 a carrera 14 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Samper. De carrera 6 a carrera 14 entre calle 27 a calle 34 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio San Diego. De carrera 3 a carrera 14 entre calle 24 a calle 29 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio San Martín. De calle 28 a calle 33 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Veracruz. De carrera 8 a carrera 10 entre calle 16 a calle 19 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Pinos de Lombardía. De calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Tuna Baja. De calle 152 a calle 156 entre carrera 105 a carrera 109 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Villa Hermosa. De carrera 105 a carrera 108 entre calle 154 a calle 157 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Pinos de Lombardía. De calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Tuna Baja. De calle 152 a calle 155 entre carrera 103 a carrera 109 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De calle 26 a calle 28 entre carrera 18 a carrera 29 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio La Soledad. De calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Desde las 5:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Barrio Las Américas. De carrera 27 a carrera 29 entre calle 36 a calle 38 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De calle 31 a calle 36 entre carrera 14 a carrera 24 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 8:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Páramo III Rural. De calle 99 a calle 101 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Páramo. Kilómetro 4 vía La Calera – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Santa Bibiana. De calle 103 a calle 105 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio Torca Rural II. De carrera 6 a carrera 8 entre calle 217 a calle 226 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Barranquillita. De calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha – Comuna 3, Cundinamarca

Barrio Portal del Nogal. De carrera 19 a carrera 21 entre calle 30 a calle 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De carrera 0 a carrera 2 entre calle 2 a calle 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipio de Mosquera. Vereda San Francisco – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.