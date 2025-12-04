Distrito avanza en la recuperación de puntos críticos en Puente Aranda

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán realizó un recorrido territorial por la localidad de Puente Aranda para inspeccionar puntos críticos afectados por la disposición inadecuada de residuos y definir acciones inmediatas de recuperación del espacio público.

Durante la visita, el alcalde Galán definió en terreno las acciones inmediatas, intervenciones de infraestructura y medidas de control que permitirán mejorar las condiciones ambientales, recuperar zonas degradadas y fortalecer la seguridad en el sector.

“Estamos recogiendo a la semana más de 1.500 toneladas de residuos y escombros con la empresa Aguas de Bogotá. Aun así, encontramos nuevamente todo tipo de desechos abandonados en el espacio público. Hoy estuvimos en la carrera 36 con calle 10A en Puente Aranda, donde priorizamos uno de los puntos críticos de la localidad”, señaló el alcalde Galán.

El mandatario añadió que es fundamental el compromiso ciudadano: “Los buenos somos más y vamos a recuperar todos los puntos. La clave es hacer un análisis completo: ¿de dónde viene esa basura?, ¿qué tipo de residuos son?, ¿quién los arroja y en qué horarios? Solo así podremos hacer una intervención integral y resolver la problemática de fondo. Recoger todos los días no es la solución: la solución es cambiar el comportamiento y coordinar la acción de todos los actores”.

El Alcalde Mayor, junto a autoridades locales, verificó las condiciones y las intervenciones proyectadas para cada uno de los siguientes puntos:

Inmediaciones de la Cárcel La Modelo

Se recuperará el espacio público mediante jornadas de limpieza, recolección de escombros, nivelación del terreno, construcción de sardinel y andén, instalación de cámaras conectadas al C4 y urbanismo táctico con participación comunitaria.

San Andresito de la 38

Frente a la Licorera de Cundinamarca se intervendrá un botadero informal catalogado como riesgo sanitario. Las acciones incluyen reconstrucción de andén y sardineles e implementación de muralismo para desincentivar la mala disposición de residuos, trabajo con la Defensoría del Espacio Público y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Posterior al Centro de Reincorporación Social

Se identificó un botadero de alto impacto. Este punto hará parte de un proyecto de transformación urbana proyectado para 2026.

Equipamiento de Seguridad

Se proyecta la construcción de una edificación de dos pisos con capacidad para 91 personas, destinada a fortalecer la respuesta local en situaciones de protección y acompañamiento especializado.