Bogotá amplía diagnóstico del cáncer de mama con nuevo mamógrafo en Suba

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) realizó una inversión de $ 1.047.794.078 para adquirir un mamógrafo de última tecnología para el Hospital de Suba.

Esta apuesta también responde a la baja oferta de equipos diagnósticos en esa localidad, situación que obliga a los usuarios a desplazarse a otras zonas de la ciudad para recibir atención y obtener un diagnóstico oportuno.

“Esta dotación permitirá mejorar el diagnóstico, optimizar los procedimientos médicos y ampliar la capacidad de atención para la población y mejorar las condiciones de acceso y calidad del servicio, buscamos tener menos personas con complicaciones o con diagnósticos tardíos. Por eso hicimos esta importante inversión”, indicó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Así mismo, con una inversión de $ 345.100.000, la Subred Norte adquirió un fluoroscopio, el cual permite realizar diagnósticos en tiempo real, brindando una visualización interna del cuerpo con gran precisión y exactitud. Su tecnología avanzada facilita la realización de procedimientos quirúrgicos más seguros, reduce riesgos asociados y aumenta la efectividad de los tratamientos médicos.

Este equipo beneficiará a una población estimada de 399.533 habitantes, permitiendo diagnósticos más seguros, rápidos y oportunos. Su incorporación representa un avance significativo en la detección temprana del cáncer de mama, contribuyendo potencialmente a reducir hasta en un 30 % la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Avances para una atención más humana y oportuna

La llegada de estos dos equipos de alta tecnología constituye un paso fundamental en el fortalecimiento de la red hospitalaria del Distrito. Además de incrementar la precisión diagnóstica, ofrecen a los profesionales de la salud herramientas más eficaces para definir tratamientos adecuados, impactando positivamente en la calidad de vida de los pacientes y en el bienestar de toda la comunidad.

El subsecretario de Servicios de Salud, Luis Alexander Moscoso, destacó que estos avances hacen parte del compromiso permanente por ofrecer más y mejores servicios a los habitantes de Bogotá.