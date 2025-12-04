México: Sheinbaum confirma reunión con Trump en Washington

–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este viernes, antes del sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se reunirá en Washington por separado con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump, y Canadá, Mark Carney. La mandataria detalló que conversará sobre el comercio entre ambos países con Trump y sostendrá «otra» plática con Carney.

Sheinbaum confirmó que viajará este jueves por la noche a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales. Precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son coorganizadores.

El sorteo tiene lugar en momentos de tensión entre los tres países socios en el T-MEC debido a las amenazas arancelarias de Trump, que además dijo el miércoles 3 de diciembre que posiblemente dejará que expire dicho acuerdo para luego buscar uno nuevo con sus vecinos.

En septiembre, los tres países iniciaron una fase de consultas del T-MEC de cara a su revisión en enero próximo.

Al respecto, la mandataria mexicana indicó que el T-MEC «es muy importante para los tres países, es la garantía de la competitividad de esta región». El miércoles, Sheinbaum se refirió al sorteo como una oportunidad para mostrar que el pacto comercial entre los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 «sigue adelante». Este jueves descartó en su habitual conferencia de prensa que «termina el tratado el próximo año».

Sheinbaum, que aseguró que México «tiene una de las mejores posiciones» en el mundo frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos, también reveló que, tras su participación en el sorteo, tendrá una reunión con mexicanos que viven en EE.UU. y, la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Zócalo capitalino. (Informción DW).