EE.UU pide a sus connacionales no viajar «por ningún motivo» a Venezuela y recomienda los que están allá, salir de inmediato

–El Departamento de Estado lanzó una nueva alerta de «Nivel 4» a los estadounidenses para que «por ningún motivo» viajen a Venezuela y a aquellos que están en ese país, les recomienda salir de inmediato, pues advierte, entre otras cosas, que «existe un riesgo muy alto de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles, y mala infraestructura sanitaria».

Y, por la mismas causas, «recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que abandonen el país de inmediato».

En el documento, el Departamento de Estado comienza recordando que en marzo de 2019 retiró a todo el personal diplomático de Estados Unidos y que embajada y todos los servicios consulares, rutinarios y de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso y añade:

«El gobierno de Estados Unidos no tiene capacidad para brindar servicios de emergencia o asistencia consular a ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país inmediatamente, incluidos aquellos que viajan con pasaportes venezolanos u otros pasaportes extranjeros. No viajes a Venezuela por ningún motivo».

El Departamento enfatiza que «ha determinado que existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses durante hasta cinco años sin respetar el debido proceso. En general, el gobierno de Estados Unidos no está informado de la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a detenidos nacionales estadounidenses en Venezuela».

Además advierte que el gobierno de Estados Unidos no tiene forma de comunicarse con ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a los detenidos no se les permite comunicarse con familiares o asesores legales independientes. Según exdetenidos, así como organizaciones independientes de derechos humanos, los detenidos han sido sometidos a torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidas palizas severas, restricción prolongada en posiciones estresantes y ahogamiento simulado.

Igualmente puntualiza: «Los delitos violentos, como el homicidio, el robo a mano armada, el secuestro y el robo de vehículos, son comunes en Venezuela. Se producen manifestaciones y mítines políticos, a menudo con poca antelación. La policía y las fuerzas de seguridad han instituido una brutal represión contra las manifestaciones a favor de la democracia o contra el régimen, incluido el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma contra los participantes, que en ocasiones desembocan en saqueos y vandalismo».

Subraya que «grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana; la escasez de gasolina, electricidad, agua, medicamentos y suministros médicos continúa en gran parte de Venezuela» y concluye haciendo las siguientes recomendaciones:

Si decides viajar a Venezuela:

-Elaborar un testamento y designar beneficiarios de seguro y/o poder notarial adecuados.

-Desarrollar un plan de comunicación con la familia y/o un empleador u organización anfitriona. Un plan debe incluir un protocolo “de prueba de vida” con sus seres queridos para que, si lo toman como rehén, lo detienen y/o lo torturan, sus seres queridos sepan preguntas (y respuestas) específicas para pedirles a los secuestradores que confirmen que todavía está vivo. Esto ayudará a exponer a los estafadores que intentan extorsionar falsamente a los miembros de su familia alegando la posibilidad de liberarlo.

-Considere contratar una organización de seguridad profesional.

-Cualquier plan de contingencia para viajar hacia o desde Venezuela debe no confíe en la asistencia del gobierno de EE. UU.

-El gobierno de Estados Unidos no puedo ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a reemplazar documentos de viaje perdidos o vencidos u obtener sellos de entrada o salida venezolanos.

-El gobierno de Estados Unidos lo hará no poder ayudar en caso de que surja la necesidad de una emergencia médica o evacuación. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deberían considerar comprar un seguro de evacuación médica.

-No existe una forma segura de viajar a Venezuela.

-Evite viajar a Venezuela por cualquier medio, incluidos los cruces fronterizos terrestres, donde incluso cruzar a Venezuela unos pocos pies puede resultar en detención.

-Viajar de noche entre ciudades o entre el Aeropuerto Internacional Maiquetia Simón Bolívar y Caracas es especialmente riesgoso. Entrar o intentar ingresar a Venezuela sin una visa venezolana válida probablemente conducirá a una detención indefinida sin acceso consular. Las visas no están disponibles al ingresar. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela enfrentan un alto riesgo de detención indefinida sin acceso consular. Las visas y los permisos de residencia pueden cancelarse en cualquier momento sin previo aviso, y los ciudadanos estadounidenses que posean una visa válida pueden ser detenidos arbitrariamente en cualquier momento.

-La Orden 2019-5-5 del Departamento de Transporte, emitida en 2019, prohibió a todas las aerolíneas brindar servicios aéreos entre Estados Unidos y Venezuela. El Departamento de Seguridad Nacional solicitó esta acción debido a los riesgos a la seguridad de la aviación civil en el espacio aéreo venezolano. Para obtener más información sobre la seguridad del espacio aéreo, los ciudadanos estadounidenses deben consultar el Prohibiciones, restricciones y avisos de la Administración Federal de Aviación.

-Los viajeros enfrentan un mayor riesgo al utilizar taxis no regulados desde el Aeropuerto Internacional Maiquetia Simón Bolívar y utilizar cajeros automáticos en la zona.

-Es poco probable que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela dispongan de medicamentos de venta libre y con receta. Traiga suficientes suministros de medicamentos de venta libre y con receta para toda su estadía en Venezuela.

-El acceso a la atención médica en Venezuela es limitado. Es posible que las instalaciones no cuenten con suministros adecuados de medicamentos básicos.

-Actualizar vacunas incluir todas las vacunas estándar actualizadas, además de fiebre amarilla, meningitis, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B y un refuerzo contra la polio. Todos los visitantes deben tomar profilaxis contra la malaria. Venezuela tiene alto riesgo de padecer malaria.

-Visite nuestro sitio web para?Viaje a zonas de alto riesgo.

-Inscríbete en el Programa de inscripción de viajeros inteligentes (STEP) para recibir alertas.

-Revisa el?Informe de seguridad del país?para Venezuela.

-Visite la página de los CDC para conocer las últimas novedades Información de salud para viajeros relacionado con tu viaje.

Finalmente precisa: «Le recomendamos encarecidamente que compre un seguro de viaje antes de viajar. Consulta con tu proveedor de seguros de viaje sobre asistencia de evacuación, seguro médico y cobertura de cancelación de viaje».