A 28 años de cárcel fue condenado sujeto que asesino a sus padres en Envigado (Antioquia)

–Luego de avalar la aceptación de cargos, un juez de conocimiento de Envigado (Antioquia) condenó a 28 años y 18 días de prisión a Sebastián Cano Ospina por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y acceso abusivo a un sistema informático.

Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del 10 de abril de 2024, cuando Cano Ospina llegó hasta la vivienda de sus padres ubicada en el barrio Jardines de Envigado (Antioquia) y los atacó con arma cortopuzante causandoles la muerte porque se negaron a darle dinero.

Las labores investigativas adelantas por servidores de la Sijín de la Policía Nacional permitieron demostrar que después del doble homicidio el hombre salió del inmueble en un taxi con los celulares de las víctimas y la billetera de su progenitor.

Posteriormente, usó una de las tarjetas de su padre y sustrajo 9.700.000 pesos. La Fiscalía probó además, que, de ese dinero hizo una transferencia a una tercera persona para que le suministrara estupefacientes y otros servicios.

Horas después, el hombre fue capturado con orden judicial en un motel de La Estrella con varias dosis de diferentes tipos de estupefacientes.

De acuerdo con el fallo, el sentenciado deberá pagar una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2024.