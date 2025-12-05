Ejército abatió a 5 integrante de comisión mixta disidencias de las Farc y el clan de oriente en Antioquia

–El comando de las Fuerzas Militares informó que en el marco de operaciones de seguridad, tropas del Grupo Gaula Oriente de la Cuarta Brigada, sostuvieron combates en la vereda El Recreo, zona rural del municipio de Nariño, Antioquia, en los cuales fueron abatidos cinco integrantes de una comisión mixta del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias «Calarcá» y del clan de oriente.

Entre los muertos está alias ‘Rigo’ o ‘Farley’, presunto cabecilla principal de la agrupación por quien se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos, señalado de homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos que afectan a la región.

La operación fue posible gracias a labores de inteligencia militar, que además permitieron la incautación de material de guerra, explosivos e información relevante para futuras operaciones contra estas estructuras criminales.

Durante la operación fueron incautados dos fusiles, dos escopetas, una pistola calibre nueve milímetros, municiones, explosivos, material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares, teléfonos celulares e información de alto valor para la inteligencia militar.

Con esta acción se frustró un atentado terrorista en la vereda Uvital que estos criminales pretendían atentar contra la población civil de ese sector. Además, tres de estos sujetos serían los responsables del asesinato de un menor de 13 años el pasado 18 de octubre en zona rural del municipio de Nariño, de acuerdo con una de las armas que se les incautó y con la cual habrían cometido este homicidio.

Las Fuerzas Militares destacan que este certero resultado frustra sus pretensiones de expansión en las subregiones del sur y oriente antioqueño, especialmente en los municipios de Nariño Sonsón y Argelia, donde bajo el liderazgo criminal de alias Camilo quien se encuentra privado de la libertad, pretendía establecer alianzas con el frente 36 y continuar extorsionando y asesinando a los antioqueños. Además de seguir afectando gravemente el medio ambiente mediante actividades ilícitas de minería para extracción de oro, especialmente en el río Samaná.

De otro lado, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada, la Batallón Contra el Narcotráfico N.° 3, y con el apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 5 y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, lograron la ubicación y destrucción de siete laboratorios empleados para el procesamiento de pasta base de coca, en zona rural del municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

Los laboratorios, que al parecer pertenecían a la subestructura pacificadores de Samaná del clan del golfo, fueron neutralizadas mediante operaciones guiadas por capacidades de inteligencia militar.

Durante las operaciones militares, se incautaron más de 120 kilogramos de pasta base de coca, y se destruyó un amplio volumen de insumos químicos sólidos: 20 kilogramos de soda cáustica, 50 kilogramos de abono, 500 kilogramos de cemento, 10 kilogramos de cal, 250 kilogramos de urea, 250 kilogramos de sulfato de amonio, 300 kilogramos de cloruro de calcio y 200 kilogramos de carbón activado, para un total de 1030 kilogramos.

Así mismo, fueron destruidos insumos químicos líquidos representados en 145 galones de ACPM, 511 galones de gasolina, 65 galones de amoníaco, 222 galones de pasta base de coca en solución y 100 galones más de amoniaco, para un total de 1043 galones.

En otro sector de este municipio, las tropas neutralizaron insumos líquidos y elementos de ferretería, al parecer pertenecientes a alias Simón Fantasma, integrantes del clan del golfo. Estos complejos estaban compuestos por varias estructuras en madera y techo plástico. En su interior fueron hallados 250 galones de pasta base de coca en solución, 345 galones de ACPM y 90 galones de gasolina. Así mismo, se incautaron 45 kg de urea, 30 kg de cemento y 25 kg de cal. Adicionalmente, fueron destruidas 20 canecas de 55 galones, 48 canecas de 5 galones, cuatro escurrideros y una prensa hidráulica.

En lo corrido del año, más de 10 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína han sido ubicados y destruidos en esta subregión del departamento.