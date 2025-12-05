EE.UU. «defenderá» a Guyana en conflicto con Venezuela

–La embajadora estadoundense en Guyana afirmó este jueves que Estados Unidos «defenderá» a ese pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de problemas con Venezuela, que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria.

Esa declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una «agresión en preparación».

«En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (…) para proteger su soberanía», declaró la embajadora Nicole Theriot a la AFP.

«Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes para nosotros como socios», añadió.

La empresa estadounidense Exxon-Mobil es el principal operador petrolero del país, que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

El consorcio liderado por ExxonMobil, que incluye a Chevron y la China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), espera ayudar a Guyana a producir más de un millón de barriles de petróleo crudo por día para finales de la década. Total Energies, Petronas y Qatar Energy también están activos en Guyana.

«Estamos evaluando todas las posibilidades. En lo que respecta a la seguridad y protección de Guyana, no puedo entrar en detalles, pero hay una evaluación continua», confió la diplomática a la AFP sobre un eventual ataque venezolano.

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano «altamente improbable» debido a la «respuesta abrumadora» que Estados Unidos daría.

«Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente». Ellis estima que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «firmaría la sentencia de muerte de su régimen» si lanzara un ataque. (Información DW).