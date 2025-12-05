Gobierno y clan del golfo acuerdan crear 3 zonas de ubicación temporal para su desmovilización en conversaciones de paz en Catar

–En Catar, el Gobierno de Colombia y el llamado ejercito gaitanista del clan del golfo concluyeron este viernes la segunda ronda de diálogos con la firma de nuevos compromisos «para la paz con el pueblo en los territorios», y definieron 3 Zonas de Ubicación Temporal para la desmovilización gradual y progresiva de integrantes del grupo armado, respetar el proceso electoral y la ampliación a 15 municipios parte del piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación del territorio y el desescalamiento de las violencias, entre otros.

En el documento que suscribieron, precisaron los siguientes puntos:

1. Ampliar el área para implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza, a los municipios de: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y

Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Estos municipios se suman a los municipios de Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), previamente definidos en la Declaración del 18 de septiembre de 2025, con el objetivo de hacer extensivos los compromisos fijados a nivel municipal y nacional, garantizando su implementación con pertinencia territorial.

2. Asignar a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), en el marco de un mecanismo tripartito, el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos a los que

hemos llegado, impulsando las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios, en los aspectos definidos en el «Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha».

Los Grupos de Trabajo Municipal (GTM) definidos en la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025 tendrán en cuenta los elementos de seguimiento, monitoreo y verificación señalados en el mencionado protocolo.

3. Crear tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá, Unguia (Chocó) y Tierralta (Córdoba) para la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de combatientes del (a)EGC en cada

una de éstas. Para tal efecto, se adoptarán las siguientes medidas:

a. Expedir el acto administrativo de constitución de las ZUT, con la definición concreta de los lugares rurales específicos y determinados de ubicación de las ZUT, y la entrega al Consejero Comisionado de Paz del listado inicial de combatientes que ingresarán a las ZUT por el (a)EGC. Este listado será complementado de manera progresiva e incremental.

b. Adoptar las medidas para brindar garantias de seguridad juridica y humana a los combatientes durante el transcurso del desplazamiento hacia las ZUT, incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, asi como

aquellas con fines de extradición.

c. Realizar las labores pedagógicas al interior del (a)EGC frente a los compromisos alcanzados en el proceso de paz para el tránsito del grupo armado al Estado social de derecho.

d. Definir los protocolos correspondientes al funcionamiento: seguridad; logística: ruptura: tránsito; seguimiento, monitoreo y verificación, resolución de controversias: comunicaciones; material de guerra; pedagogía; y otros que se consideren necesarios, antes del 3 de febrero de 2026, Instalar el 18 de diciembre de 2025 el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los compromisos alcanzados frente a las ZUT, conforme con lo establecido en el protocolo anexo a este documento Preparar las condiciones logisticas y administrativas de las ZUT.

e. Instalar el 18 de diciembre de 2025 el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los compromisos alcanzados frente a las ZUT,

f. Preparar las condiciones logisticas y administrativas de las ZUT.

g. Definir las condiciones progresivas para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos de las victimas a partir del ingreso a las ZU T.

h. Los grupos de trabajo continuarán conversando sobre la posible incorporación de nuevas ZUT, atendiendo a principios de gradualidad y progresividad.

i. Reiterar la invitación a la Fiscalia General de la Nación para que, en pleno ejercicio de su autonomia Constitucional, ponga en conocimiento los desarrollos del mecanismo especial de priorización de casos de denuncia

sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario solicitado por los grupos de trabajo de este proceso sociojuridico en la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025.

4. El gobierno de la República de Colombia. la MAPP/OEA y los representantes del (a)EGC adelantarán las acciones humanitarias necesarias para conocer las condiciones de salud y dignidad de las personas pertenecientes al (a)EGC

recluidas en centros penitenciarios y carcelarios del pais y del exterior, al hacer parte integral del proceso de conversación sociojuridico. EI (a)EGC entregará al Consejero Comisionado de Paz el listado de sus integrantes para tal efecto.

Convocamos a la sociedad colombiana a reafirmar la construcción de paz corno un objetivo común a los intereses de todos los colombianos y colombianas, independiente de sus ideologías, credo o posición politica. En consecuencia, preservaremos la integridad de este proceso sociojuridico impidiendo su instrumentalización con fines electorales y llamamos a no lesionar estos espacios con acciones que afecten su imparcialidad.

Los grupos de trabajo del Espacio de Conversación Sociojuridico rechazamos las acusaciones de que este esfuerzo de paz se enfoca en la revelación de información sobre lideres o estructuras del narcotráfico.

El Espacio de Conversación Sociojuridico respeta la autodenominación del Ejército Gaitanista de Colombia, de conformidad con la Resolución Presidencial 294 del 5 de septiembre de 2025. e insta a las autoridades del Estado a utilizar esta denominación en sus labores con el propósito de clarificar los procesos de seguimiento, monitoreo y

verificación establecidos.

Durante las siguientes semanas los grupos de trabajo para el Espacio de Conversación Sociojuridico realizarán consultas y activldades necesarias para el cumplimiento de estos Compromisos, Tanto las agendas. Como las fechas y la composición de las delegaciones permanecerán confidenciales, garantizando la integridad del proceso de paz.

Nuestro agradecimiento al Estado de Qatar, en particular por su hospitalidad y por generar las condiciones para el desarrollo de esta sesión, al Reino de España, al Reino de Noruega y a la Confederación Suiza por su mediación, asi corno a la MAPP/OEA por su acompañamiento y la Procuraduría General de la Nación por su observación.

Doha, Qatar, 5 de diciembre de 2025,

Firman:

Por el Gobierno de la República de Colombia:

Álvaro Jimenez Millán

Agueda Plata Gómez

Armando Custodio Wouriyó

Equipo Técnico occp:

Giorgio Londoño Medina

Observador Procuraduría General de la Nación

Néstor Iván Osuna a Patiño, Procurador Delegado para los Derechos Humanos

Por el Estado Mavor Conjunto EGC:

Luis Armando Pérez Castañeda

Voceros no pertenecientes del EGC:

Jovanny de Jesús Maarín Zapata

Abimael Coheo Martinez

Wilton Martínez Blandón

Alfonso Mauledoux Varón

Participaron en calidad de Observadores

Capitán de navío, Marlon Fernando Cabrera (Observador Fuerzas Militares)

Temente coronel, Camilo Andrés Medina (Observador Policia Nacional).

Abogados no pertenecientes al EGC

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Enrique del Río González