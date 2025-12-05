Latam Airlines Brasil aclara percance que registró uno de sus aviones A320 en aeropuerto de Sao Paulo

— LATAM Airlines Brasil informó que ya aterrizó, a las 2:54 am de este viernes (12/05), en el aeropuerto de Porto Alegre, con 159 pasajeros, el vuelo LA3418 (Sao Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), originalmente programado para ayer (12/04). Los 10 usuarios restantes viajarán en otros vuelos de LATAM o por tierra.

En un comunicado, la aerolínea estableció que durante el embarque de los pasajeros del vuelo LA3418 (Sao Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), se produjo un principio de incendio en un equipo terrestre operado por una empresa externa encargada de cargar la carga desde la aeronave.

El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad. Los pasajeros fueron retirados del avión por la pasarela de embarque (dedo) y el tobogán (tobogán de escape), con la ayuda de empleados capacitados para este tipo de situaciones.

No hubo heridos y la situación se controló rápidamente. LATAM ofreció toda la asistencia necesaria a los clientes afectados.

La seguridad está en el centro de todas sus decisiones y operaciones, concluyó.