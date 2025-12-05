Colombia se prepara para movilizar por vía aérea 7,4 millones de pasajeros durante la temporada alta de navidad y fin de año

–El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron que entre hoy 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se proyecta la movilización de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, lo que convierte este periodo en una de las temporadas aéreas más altas y exigentes de los últimos años.

Según las proyecciones oficiales, entre el 5 y el 9 de diciembre se estima el tránsito de 957.736 viajeros, de los cuales 613.773 corresponden a vuelos nacionales y 343.963 a internacionales.

Los destinos con mayor afluencia serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia en rutas nacionales; y Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile en rutas internacionales, además de un incremento sostenido hacia Buenos Aires y São Paulo durante la última semana de diciembre.

Para atender los picos operativos diarios que podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales, el Gobierno reforzó la coordinación con aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control del tráfico aéreo, garantizando operaciones seguras, fluidas y con acompañamiento permanente.

“Entramos a una temporada histórica. Nuestra prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Recomendaciones clave para los viajeros

El Ministerio de Transporte y la Aerocivil hicieron un llamado a todos los pasajeros para que atiendan las siguientes recomendaciones, fundamentales para garantizar una operación eficiente durante esta temporada alta:

-Llegar con suficiente antelación: mínimo 2 horas antes para vuelos nacionales, 3 horas antes para vuelos internacionales.

-Verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.

Anticipar trámites migratorios y de equipaje: revisar documentos, evitar objetos prohibidos y conocer restricciones de equipaje.

-Seguir las indicaciones del personal aeroportuario y de seguridad.

-En caso de dudas, acudir únicamente a personal oficial de la aerolínea o del aeropuerto.

-Consultar solo canales oficiales del Ministerio, Aerocivil, aerolíneas y aeropuertos para evitar información falsa o confusa.

“Nos estamos preparando para una de las temporadas más activas del año. La seguridad aérea y el buen servicio a los viajeros son nuestra prioridad. Trabajamos en coordinación permanente con los aeropuertos, aerolíneas y autoridades para garantizar operaciones fluidas, seguras y con la menor cantidad de afectaciones posibles”, afirmó Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general encargado de la Aeronáutica Civil.

El Ministerio también recordó que, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se impulsa la campaña “Decide bien, porque la vida es primero”, que busca reducir siniestros viales durante los desplazamientos por carretera en esta época del año.

La campaña enfatiza en decisiones responsables como no exceder la velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol, usar siempre los elementos de protección, respetar la prelación de peatones y ciclistas, y revisar el estado del vehículo antes de viajar.

La Aeronáutica Civil continuará monitoreando en tiempo real el comportamiento del tráfico aéreo nacional e internacional y emitirá actualizaciones permanentes a través de @AerocivilCol y sus canales oficiales, así como los del Ministerio de Transporte.