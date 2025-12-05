No nos hemos robado un dólar de Gripen, afirma Petro

–El presidente Gustavo Petro destacó la compra de la flota de aviones de combate Gripen para el país, y advirtió que el país se demoró 50 años para renovar la flota aérea de combate para evitar que “los pilotos de Colombia no arriesgaran su vida en aviones que se podían caer en cualquier momento, ya hechos pedazos y remendados, una y otra vez”.

«No nos hemos robado un dólar de Gripen, como grita la prensa de la oligarquía todos los días», sostuvo el primer mandatario en la ceremonia de ascenso de 186 nuevos subtenientes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali.

"No nos hemos robado un dólar de Gripen, como grita la prensa de la oligarquía todos los días. Se aburrieron de no haber hecho en 50 años las labores que debían hacer para que los pilotos de Colombia no arriesgaran su vida en aviones que se pueden caer en cualquier momento.

Explicó que las aeronaves se le compraron nueva “a una empresa privada con respaldo nacional, precisamente porque se ofrecía una contraprestación que está en una lista, le llaman offset, y la primera parte de esa contraprestación es saber de la aeronáutica, no solamente saber manejar los aparatos, sino saber hacerlos”.

“Parte del canje de los aviones que llegan es que podamos tener aquí el saber fundamental para refundar la aeronáutica al servicio civil y al servicio de la nación colombiana, por eso escogí esa firma entre otros, porque va a ayudar a reconstruir el San Juan de Dios de Bogotá y su más alta tecnología en aparatos para la salud del pueblo colombiano”, anotó.

Añadió, además, que “nos va a ayudar a poner empresas de paneles solares flexibles en el Caribe colombiano, producidos en Colombia, precisamente, para abocar la tarea en masa y necesariamente rápida de que nuestras fuentes de energía, uno, sean de millones de colombianos y no de un oligopolio de seis”.

En su intervención, el presidente Gustavo Petro se refirió a la necesidad de que haya un desarrollo de la industria militar que ayudará al crecimiento económico del país.

Si bien aclaró que “no me gusta hablar mucho de armas”, reconoció que “toca, porque en la historia actual las naciones tienen que defenderse político-militarmente. Político porque deben construir libertad y justicia, y sus ejércitos serán amados por el pueblo, y militar porque no podemos quedarnos simplemente defendiéndonos con las uñas”.

Reconoció que las Fuerzas Militares del país perdieron capacidad durante décadas, pero destacó que “este Gobierno es el que renueva la tecnología de la Fuerza Pública, y los cerebros de la Fuerza Pública, sus saberes, y hasta el último día de este gobierno así será”.

Anunció que llegarán nuevas armas, sin embargo, dijo que se debe hacer un esfuerzo por comenzar a producirlas en Colombia “como el fusil, que yo quiero llamar Miranda, pero diversas concepciones, yo diría algo chauvinistas, quieren cambiar el nombre, pero eso no es el problema, entonces que hagamos un fusil, y ya no los compremos, y hagamos nuestras armas, y algún día ojalá no tengamos armas, porque ya no haya para qué usarlas, pero ese día no es hoy”.

En materia aeronáutica aseguró que Colombia se ha rezagado y antes estaba a la par con Brasil y ellos “hoy desarrollan y venden en el mundo aviones civiles, tienen sus flotas militares, hacen aviones, nosotros algo avionetas, y tenemos que saltar en el tiempo, porque de la avioneta tenemos que ir más allá, y por tanto tenemos que saber mucho”.

Dijo que las fuerzas se tienen que capacitar y parte del presupuesto de educación se irá para este fin, de tal manera que “pueda, a través del saber, ayudar a la industrialización de Colombia como en todos los países modernos ha sucedido”.

Destacó que la Armada ya construye “una fragata made in Colombia, hecho en Colombia, por ingenieros civiles y militares de la armada, una fragata ya, es un gran salto” y pudo como reto que en el futuro se construya un portaviones.

Finalmente, el mandatario aseguró que en la Fuerza Aeroespacial “ojalá la próxima flota que se compre, ojalá que no sea dentro de medio siglo, quizás ya no habrá esos aviones, sea hecha en Colombia, por nuestra ingeniería y nuestro saber”.