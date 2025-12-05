Petro ordena diseñar sistema basado en meritocracia para ascensos em Fuerza Pública

–Durante la ceremonia de ascensos en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el presidente Gustavo Petro anunció este jueves la necesidad de transformar el modelo de ascensos militares en Colombia, esto con el fin de garantizar procesos más transparentes, justos y enfocados en el mérito.

El mandatario afirmó que actualmente, los ascensos dependen en gran parte de decisiones subjetivas entre integrantes de los altos mandos, lo que puede generar inequidades, redes de favoritismo e incluso riesgos de corrupción. “Si no soy amigo de los generales tales o cuales que son parte de esa corte, no puedo ascender, así me lo merezca y no es justo”, afirmó.

En este sentido, el presidente Gustavo Petro le dio una instrucción al Comandante General de las Fuerzas Militares, Almirante Cubides: diseñar un mecanismo basado en puntajes acumulados a lo largo de toda la carrera militar, que con esto permita que quienes ascienden a los más altos grados sean realmente quienes hayan demostrado las mayores capacidades y compromiso por la institución.

El jefe de Estado enfatizó en la meritocracia de los militares, “el que se lo merezca, la que se lo merezca, debe ser. El sistema debe acertar a que quienes llegan a la máxima cúpula sean los mejores y las mejores”

Además, expresó que el objetivo es evitar que la decisión final dependa únicamente de la firma presidencial, reconociendo que, al no ser parte de la Fuerza Pública, un presidente puede no contar con la información suficiente para determinar quién debe avanzar en la carrera militar, “a veces no sé si firmo injusticias y los presidentes no deberían firmar basados en valoraciones subjetivas”.

El nuevo modelo, según lo solicitado por el jefe de Estado, deberá impulsar: ascensos basados en criterios técnicos verificables, evaluaciones de desempeño y una trayectoria limpia en el servicio público; con esto se espera proteger a la institución de intereses indebidos.

Este anuncio se da en el marco de la política del Gobierno del Cambio de fortalecer la transparencia, la profesionalización y la dignificación del personal de la Fuerza Pública.