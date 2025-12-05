Pico y placa se levantará el 26 de diciembre y el 2 de enero en Bogotá; alcalde anuncia plan de movilidad y sguridad para festividades de navidad y año nuevo

–El alcalde mayor Carlos Fernando Galán anunció este viernes, dentro de un gran plan de seguridad y movilidad para las festividades de navidad y año nuevo, que el pico y placa en Bogotá se levantará los días 26 de diciembre y 2 de enero para facilitar el desplazamiento de los capitalinos. «Así garantizamos que las familias puedan moverse con tranquilidad durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo”, precisó.

En rueda de prensa, con su equipo de gobierno, el mandatario Distrital señaló, que en medio de las obras para que los capitalinos se puedan movilizar, las autoridades actuarán con el mayor rigor especialmente contra los mal parqueados, que generalmente provocan la pérdida de un carril en vías principales. Igualmente, contra el exceso de velocidad y el consumo de licor por parte de conductores irresponsables.

«Este fin de año haremos presencia en toda la ciudad para cuidar el espacio público y reforzar los controles en zonas de alta afluencia, centros comerciales y puntos críticos. Tendremos operativos semanales por embriaguez y exceso de velocidad, priorizando noches, madrugadas y fechas como novenas, Navidad y Año Nuevo. Nuestro objetivo: que todos celebren tranquilos», advirtió la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta.

«En el marco del Plan Navidades, la Policía Metropolitana y los gestores del Distrito reforzarán el espacio público, especialmente en zonas con mayor actividad cultural. Habrá apoyo en inspección, vigilancia y control: pólvora, alimentos, ocupación del espacio público y operativos en las 19 localidades. Los eventos principales de Navidad tendrán presencia reforzada de Policía y acompañamiento de las secretarías», indicó, por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo.

El alcalde Galán anunciío que este año se desplegará un esfuerzo conjunto entre las entidades del Distrito y la

Policia Metropolitana para garantizar una Navidad segura. Se conará con 1.200 policías en 19 localidades, especialmente en zonas turísticas y comerciales, y con 2.390 servidores públicos apoyando labores de vigilancia y control en toda la ciudad «para evitar que se produzcan hechos que lamentar».