Muere a los 75 años el actor Cary-Hiroyuki, estrella de ‘Mortal Kombat’

–El actor japonés-estadounidense Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por protagonizar la franquicia de ‘Mortal Kombat’ y la serie ‘El hombre en el castillo’, falleció este jueves a los 75 años, informa The Hollywood Reporter.

Según la información, Tagawa falleció en la ciudad de Santa Bárbara (California) tras sufrir complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Tagawa nació en 1950 en Tokio, y en su adolescencia se mudó a Estados Unidos, donde vivió en diferentes ciudades, ya que provenía de una familia militar. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó su carrera de actuación y enseñó su propio estilo de artes marciales, el Chu Shin. En 2016, el actor obtuvo la ciudadanía rusa.

Su primer papel cinematográfico fue en la película ‘El último emperador’ de Bernardo Bertolucci en 1987. Un par de años después, interpretó al villano Kwang en la película de James Bond ‘Licencia para matar’. En televisión tuvo un papel recurrente en la serie ‘Nash Bridges’ y apareció como invitado en muchas otras, como ‘Miami Vice’ y ‘Guardianes de la Bahía’.

Sin embargo, su rol más reconocido es el de Shang Tsung en la franquicia de ‘Mortal Kombat’, en la que apareció en la primera adaptación cinematográfica en 1995, en la serie ‘Mortal Kombat: Legacy’ de 2013 y puso su voz para el videojuego más reciente, ‘Mortal Kombat 11’.

Happy Birthday @CHTOfficial !?Enjoy my soul and thank you for all your movies and tv series roles! pic.twitter.com/CMGzlvDDPI — Noise -T (@NoiseTdj1) September 28, 2020

También interpretó al ministro de Comercio Nobusuke Tagomo en la serie ‘El hombre en el castillo’ de 2015, y a Hiroki Watanabe en ‘Perdidos en el espacio’ de 2018.