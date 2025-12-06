Bogotá encendió la Navidad 2025 con un festival de luces y una gran muestra cultural

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El Parque Metropolitano El Tunal fue el escogido para llevar a cabo el Gran Encendido de la Navidad, un acto gratuito para la ciudadanía liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), y el apoyo de Enel Colombia y Grupo Energía Bogotá.

“Hoy queríamos que esta Navidad volviera a El Tunal para mostrar que esta ciudad tiene que integrar a toda su población y ofrecerle actividades culturales, democratizando la cultura en todas las localidades de Bogotá. Queremos que todos se beneficien de que la ciudad sea la capital cultural de Colombia”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Desde las 4:30 p. m. las familias de la capital del país disfrutaron de las presentaciones de agrupaciones locales y nacionales, así como del teatro y artistas urbanos como El KL Kevin Liscano;La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad, de Ensamblaje Teatro; De fiesta con la Banda, de la Banda Filarmónica Juvenil OFB y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz;Los Cumbia Stars; Laura Kalop; Los Diablitos del Vallenato; y Alquimia La Sonora del XXI.

Este primer gran espectáculo navideño hace parte de la agenda de Navidad es Cultura 2025, una apuesta de ciudad que brindará más de 600 actividades con 4.316 artistas locales que participarán en esta segunda edición. Este evento masivo está pensando para que los ciudadanos se reúnan y compartan alrededor de la música, la tradición y la emoción de estas fiestas.

El momento central de la noche fue el conteo regresivo y el encendido del árbol de Navidad, de 56 metros de altura, equipado con 300 metros de matrices LED y más de 200.000 bombillos programables, acompañado de efectos especiales y pirotecnia, y la presentación de la canción oficial de la Navidad, “Mi ciudad, mi casa”, compuesta por la cantante Laura Kalop.

En esta oportunidad también se articula la estrategia distrital “En TransMi pasan cosas buenas”, que potencia iniciativas culturales que transforman los territorios y promueven la convivencia en el espacio público. Además, entre el 13 y 23 de diciembre habrá actividades para todas las familias, que estarán acompañadas de espectáculos que reúnen tecnología, artes escénicas, música, mapping y todo el regocijo del espíritu navideño para el goce de propios y visitantes a Bogotá.

“Queremos invitar a los habitantes de Bogotá a que aprovechen al máximo estas actividades, que disfruten la Navidad en paz, con responsabilidad y queremos hacer un llamado especial a que este fin de semana sea de celebración, de alegría y en familia, sin lamentar situaciones por pólvora o accidentes de tránsito”, resaltó el alcalde Galán.

Toda la programación es gratuita y de entrada libre para la ciudadanía, y se puede consultar en https://bogota.gov.co/especiales/navidad-es-cultura-2025/

Acerca de Navidad es Cultura 2025

Esta iniciativa de ciudad es promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el liderazgo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con las Alcaldías Locales y las Juntas Administradoras Locales de La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito y Suba; así como varias entidades del Distrito, el patrocinio de Vanti y el apoyo de aliados como Enel Colombia, Grupo Energía Bogotá, Claro, Mitsubishi,la Asociación Nacional de las Artes, Olímpica Stereo, Al Alba Producciones, La Gata Cirko y Sonic Design.

Conoce más sobre el encendido de luces en Bogotá