La obra de teatro ‘Burrito un cobarde valiente’ llega al Centro Cultural Compartir La Pilona 10 este 7 de diciembre

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta este domingo 7 de diciembre de 2025 la obra de teatro ´Burrito: un cobarde valiente’, una obra con una dosis de amor fraternal y ayuda desinteresada. Se presentará en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T – 45, a las 5:00 p. m. ¡Entrada gratis!

Burrito es un animal de granja al que se le ha revelado que va a ser el burro más famoso de toda la historia. Ese día decide marcharse para encontrar fama y fortuna y dejar atrás una vida llena de maltrato y trabajo duro.

En el corazón de Burrito pesan la duda y la incertidumbre. Es por esto que cada vez que decide irse hay desafortunadas circunstancias que se lo impiden.

Burrito logra marcharse de la granja y en su camino encuentra distintos aliados que le ayudan a erradicar la duda y enemigos que quieren verlo fracasar en su misión. A su lado cuenta con Cerdita y Gallina, dos simpáticos cómplices de la granja.

La primera es una glotona hedonista y la otra, una intelectual post-freudiana que junto a Burrito vivirán maravillosas aventuras hasta que todos descubran que la mayor fortuna solo se puede encontrar cuando se ayuda desinteresadamente a los demás.