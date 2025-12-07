Viva el desfile de comparsas de Navidad por la carrera Séptima este domingo 7 de diciembre

El recorrido iniciará a las 3:30 p. m. en la Plaza Cultural La Santamaría y llegará a las 6:00 p. m. a la Plaza de Bolívar, donde se encenderá oficialmente la iluminación y habrá presentaciones a cargo del Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

En este colorido desfile participarán colectivos y agrupaciones de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, La Candelaria, Teusaquillo y Puente Aranda, con propuestas cargadas de color, arte, diversidad y tradiciones.

La Navidad en Bogotá también se vive en TransMilenio. En el marco del convenio “En TransMi pasan cosas buenas”, el transporte masivo se transforma en un gran escenario de encuentro donde el arte, la música y las expresiones culturales se convierten en herramientas para invitar a la ciudadanía a apropiarse y a cuidar este espacio que nos conecta y nos mueve cada día.

Este domingo 7 de diciembre, desde las 2:00 p. m. en Ciudad Bolívar, en el TransMiCable – estación Mirador del Paraíso, habrá comparsas navideñas, colectivos artísticos y actividades culturales.

La agenda continúa con “Electrovelitas”, una experiencia sonora y visual propuesta por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que se tomará el Parque Los Hippies a partir de las 4:00 p. m. con la participación de Los Pirañas, La Errática, Felipe Gordon y otros artistas que fusionan electrónica, ritmos tradicionales y visuales inmersivas.

Y para cerrar la noche, a las 7:00 p. m., en el Parque Metropolitano El Tunal, se presentará la Orquesta Filarmónica de Bogotá con un concierto especial en colaboración con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. En este concierto la Filarmónica interpretará obras de Chaikovski, John Francis Wade y Johann Jr. Strauss, además de un repertorio de villancicos y Navidad tropical, bajo la batuta de Rubián Zuluaga.