Llega el capítulo final de ‘Sueños de Cancha’ en Bogotá este domingo 7 de diciembre

Foto: IDRD

Después de semanas de retos, formación y momentos memorables, Sueños de Cancha llega a su esperado desenlace. En esta última entrega, los espectadores conocerán a los nuevos talentos que han brillado dentro y fuera del terreno de juego, demostrando que en Bogotá el fútbol sigue siendo motor de sueños y oportunidades.

El capítulo final promete emociones intensas, historias inspiradoras y el cierre perfecto para una temporada que exaltó el esfuerzo y la dedicación de los participantes. Entrenadores, familias y seguidores se preparan para celebrar a quienes alcanzaron sobresalir gracias a su compromiso y amor por el deporte.

La cita es este domingo 7 de diciembre de 2025, a las 4:30 p. m. por WIN Sports, donde Bogotá volverá a vibrar con la pasión que solo el fútbol juvenil puede generar.