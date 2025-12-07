Cae punto de venta ilegal de pólvora en Los Mártires: autoridades incautan 429 kilos de pirotecnia

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires.

En el marco del Plan Navidad y de la estrategia distrital para reducir el uso de pólvora en la temporada de fin de año, la Alcaldía Local de Los Mártires, en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, adelantó un contundente operativo de Inspección, Vigilancia y Control que permitió la incautación de 429,65 kilogramos de pólvora en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento se realizó en el sector de La Favorita, donde se evidenció la manipulación y comercialización de material pirotécnico en vía pública, poniendo en riesgo la vida e integridad de residentes, transeúntes y, especialmente, de niñas, niños y adolescentes de la zona.

Durante el operativo se impusieron tres comparendos por: uno a establecimiento comercial tipo ferretería por extensión de la actividad económica por fuera de los parámetros autorizados. Otro por el incumplimiento en el registro mercantil, al no contar con el código CIIU correspondiente para ejercer esa actividad económica, y el tercero por manipulación de pirotecnia en vía pública, contraviniendo la normatividad vigente y los lineamientos de seguridad en el uso de estos materiales.

El alcalde local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, lideró de manera directa esta acción interinstitucional y reiteró el compromiso que desde la localidad de Los Mártires se tiene con la protección de la vida y la prevención de lesionados por pólvora en la época decembrina: “En Los Mártires no vamos a permitir que la pólvora siga poniendo en riesgo a nuestra comunidad. Estos 429 kilos incautados representan posibles quemaduras, emergencias y tragedias que hoy estamos evitando. Vamos a seguir trabajando de la mano con el Distrito, la Policía y Bomberos para que esta Navidad sea una temporada de celebración segura, sin pólvora y sin lesionados”, puntualizó el alcalde local.

La Alcaldía Local de Los Mártires recordó que estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida de control y prevención en todo el territorio, y que los operativos continuarán durante las fiestas de fin de año, priorizando los sectores con mayor afluencia de público y presencia de actividades comerciales.