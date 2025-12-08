Enviaron a la cárcel a subintendente de la Policía implicado en asalto a joyería en Bucaramanga

–El subintendente de la Policía Nacional Richard José Sierra Bravo recibió medida de aseguramiento en centro carcelario, por su posible participación en el asalto a una joyería en Bucaramanga (Santander), el pasado 29 de noviembre, hecho en el que murió uno de sus compañeros de institución que intentó evitar el robo.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander imputó al uniformado los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía evidenciaron que Sierra Bravo, desde octubre del año en curso, habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco.

De esta manera, presuntamente alertó sobre el momento exacto en el que debía ejecutarse la acción ilegal, la cual pretendió impedir uno de sus compañeros de institución, el intendente Fredy Leal, quien fue atacado con armas de fuego y posteriormente murió mientras recibía asistencia médica.