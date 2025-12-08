Lista la acusación contra ‘Iván Mordisco’ y los demás cabecillas de sus frentes para ser juzgados en la Corte Penal Internacional

–El presidente Gustavo Petro confirmó que está lista la acusación contra ‘Iván Mordisco’ y los jefes de sus frentes para ser juzgados en la Corte Penal Internacional. La decisión fue anunciada por el mandatario en su cuenta de X por el atentado terrorista que se registró en el municipio de Balboa, en el Cauca, donde fue detonada una motobomba que dejó como resultado 13 ciudadanos heridos.

En su publicación, el jefe de Estado escribió que el hecho se registró “frente a la cooperativa de caficultores, pequeños campesinos de la región asociados, es una acción que se llama TERRORISMO. Y como sus autores se dedican es a cuidar al narcotráfico de cocaína, se llama, y aquí sí Trump tiene razón: narcoterrorismo”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó en su cuenta de X? que se ofreció una recompensa de “hasta $200 millones por los responsables” del atentado, así como “$50 millones por alertas que eviten nuevos atentados”.

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado esta noche en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias ‘Marlon’, responden con terrorismo y atacan a las comunidades porque nuestras operaciones los están debilitando”, escribió el ministro de Defensa.

Por esta razón, el ministro de Defensa anunció que ordenó a la Policía Nacional y al Ejército “reforzar el control territorial, activar protocolos de protección, inteligencia y evacuación, y priorizar la captura de los autores”.

“Este ataque no demuestra fuerza, sino retaliación criminal ante el avance de nuestras operaciones”, dijo.