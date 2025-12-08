Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes diciembre 8, 2025 -Dólar TRM $ 3,830.02 (vigencia 9 de diciembre) -Euro $ 4,424.70 -Bitcoin US$ 89.398,50 Tasa de Interés -DTF: 8,80% -UVR: $ 396,81 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 4,03 -Petróleo Brent US$ 60,05 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorInicia la intervención de 11 tramos viales en el barrio Unir II de Engativá: con 1,67 kilómetros de carriles Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 9 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Gobierno Nacional inaugura mañana acueducto de Los Palmitos, Sucre Giovanni Alarcón M. martes noviembre 17, 2015 Judicial Capturaron al padre de niña que ingirió 104 cápsulas de cocaína Iván Briceño viernes noviembre 21, 2014 Nacional Provincia del Tequendama declarada en emergencia Giovanni Alarcón M. martes noviembre 25, 2008 Nacional Resultados de las loterías y chances de este lunes 18 de mayo en Colombia Ariel Cabrera martes mayo 19, 2020