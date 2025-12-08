    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,830.02 (vigencia 9 de diciembre)
    -Euro $ 4,424.70
    -Bitcoin US$ 89.398,50

    Tasa de Interés
    -DTF: 8,80%
    -UVR: $ 396,81
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 4,03
    -Petróleo Brent US$ 60,05

