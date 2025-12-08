Inicia la intervención de 11 tramos viales en el barrio Unir II de Engativá: con 1,67 kilómetros de carriles

Foto: Alcaldía Local de Engativá.

La Alcaldía Local de Engativá, a trave?s del convenio con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), inicio? la intervencio?n de 11 tramos viales en el barrio Unir II, cubriendo 5.853 metros cuadrados, lo que equivale a 1,67 kilo?metros carriles. Es la reparacio?n completa de las vi?as principales del barrio, siendo esta la intervencio?n ma?s grande en malla vial del sector, desde la creacio?n de Unir II en 2019.

Las obras de restauracio?n de las vi?as comprenden el manejo de aguas y residuos, para evitar las inundaciones que han aquejado al barrio de forma permanente y que se vuelven cri?ticas en temporada de lluvias.

“Le cambiamos la cara a Unir II. Lo prometimos y lo cumplimos. Estuvimos visitando el barrio y logramos sumar fuerzas con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para reparar las vi?as del barrio, transformando la calidad de vida y la movilidad de los habitantes del sector”, afirmo? Vi?ctor Hugo Huertas, alcalde Local de Engativá.

Adema?s, nivela el terreno para el paso constante de vehi?culos particulares y transporte pu?blico, mejorando la movilidad de ma?s de 7.000 habitantes del barrio, adema?s de descongestionar el tra?fico en el sector. Tambie?n comprende la recuperacio?n y reorganizacio?n del espacio pu?blico, delimitando las bahi?as de parqueo y la ubicacio?n de vendedores informales.

Se preve? que la obra tenga una duracio?n aproximada de seis meses, iniciando la segunda quincena de diciembre de 2025. Ya han tenido lugar las reuniones de preparacio?n y concertacio?n entre la Alcaldía Local de Engativá y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para el desarrollo de los arreglos y el orden de la intervencio?n de los tramos. En cercani?as al barrio, la Alcaldi?a Local tambie?n ha iniciado las obras de mantenimiento de las vi?as principales, para que la mejora en la movilidad sea integral para la comunidad

El pasado 26 de julio, la Alcaldía Local de Engativá realizo? una gran feria de servicios, junto a 23 entidades de la Administración distrital. Durante el evento, el alcalde local, Vi?ctor Hugo Huertas, establecio? el compromiso de reunir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Unir II. Ese compromiso sigue estando vigente y es real en acciones como la reparacio?n de la malla vial.