Cambio climatico: 2025 va camino a ser el segundo año más cálido, y noviembre el tercer mes idem

— El año 2025 se perfila para igualar a 2023 como el segundo año más cálido del que se tenga registro, mientras que el mes pasado fue el tercer noviembre más cálido a nivel global, según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

«Es prácticamente seguro que 2025 terminará como el segundo o tercer año más cálido jamás registrado», señaló el organismo de monitoreo climático de la Unión Europea.

De enero a noviembre, la temperatura media mundial fue 1,48 grados Celsius superior al nivel preindustrial, idéntica a la registrada en todo 2023, actualmente el segundo año más cálido después de 2024, de acuerdo con el C3S.

Aunque 2025 por sí solo podría no alcanzar un aumento de 1,5 grados Celsius respecto al nivel preindustrial establecido en el Acuerdo de París, es probable que el promedio de temperatura global del período 2023-2025 supere ese umbral por primera vez desde que existen registros, indicó el servicio climático.

Solo en noviembre de 2025, la temperatura media global del aire en superficie fue de 14,02 grados Celsius, apenas 0,2 grados por debajo del récord de noviembre de 2023 y 0,08 grados por debajo de noviembre de 2024, añadió el C3S.

Temperatura global:

-Noviembre de 2025 fue el tercer noviembre más cálido a nivel mundial, con una temperatura promedio del aire en la superficie de 14,02°C, 0,65°C por encima del promedio de noviembre de 1991-2020, según el conjunto de datos ERA5.

-Noviembre de 2025 fue 0,20°C más frío que el noviembre más cálido registrado, en 2023, y 0,08°C más frío que el segundo más cálido, en 2024.

-Noviembre de 2025 fue 1,54°C superior al promedio estimado de 1850-1900 utilizado para definir el nivel preindustrial, el segundo mes – después de octubre de 2025 – superior a 1,50°C desde abril de 2025.

-La anomalía de la temperatura media mundial de enero a noviembre de 2025 se sitúa en 0,60°C por encima del promedio de 1991–2020, o 1,48°C por encima de la referencia preindustrial de 1850–1900. Estas anomalías son idénticas a las registradas para todo el año 2023, actualmente el segundo año más cálido.

-Es prácticamente seguro que 2025 terminará como el segundo o tercer año más cálido registrado, posiblemente empatado con 2023, el segundo año más cálido actual, y detrás de 2024, el año más cálido registrado.

-Si bien es posible que 2025 no alcance 1,5°C por encima del nivel preindustrial, es probable que la temperatura global promedio para 2023–2025 supere los 1,5°C, lo que sería el primer promedio de tres años en hacerlo en el período instrumental, según el conjunto de datos ERA5.

«Estos hitos no son abstractos: reflejan el ritmo acelerado del cambio climático, y la única manera de mitigar el aumento futuro de las temperaturas es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero», afirmó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo.

Las temperaturas de la superficie del mar también se mantuvieron inusualmente altas para un mes de noviembre, con un promedio de 20,42 grados Celsius entre los 60 grados de latitud sur y norte, el cuarto valor más alto registrado para este mes.

La extensión del hielo marino en el Ártico se ubicó 12 por ciento por debajo del promedio, la segunda menor para un noviembre, mientras que la del Antártico fue siete por ciento inferior al promedio, la cuarta más baja para ese mes, según el C3S.

-En el Ártico, la extensión promedio del hielo marino en noviembre fue un 12% inferior al promedio, ubicándose como la segunda más baja del mes.

-A nivel regional, las concentraciones de hielo marino estuvieron muy por debajo del promedio en el sector euroasiático occidental (alrededor de Svalbard, la Tierra de Francisco José y el Mar de Kara) y en el sector nororiental canadiense, coincidiendo con temperaturas del aire superficial muy superiores al promedio en ambas regiones.

-En la Antártida, la extensión mensual del hielo marino fue la cuarta más baja de noviembre, un 7% por debajo del promedio.

-Las concentraciones de hielo marino alrededor de la Antártida fueron más inferiores al promedio en el sector del Mar de Bellingshausen y el Océano Índico, mientras que en otros lugares prevalecieron condiciones superiores al promedio o mixtas. (Información Agencia Xinhua).