Develan el misterio de los perros azules de Chernóbyl

–El color azul de los perros vistos a finales de octubre de este año en la zona de exclusión de Chernóbyl, en Ucrania, que desconcertó a las organizaciones que cuidan de ellos, no fue causado por la radiación, sino por un tinte común.

«Es probable que el tinte azul proviniera de un baño portátil volcado en el que los perros se revolcaban en las heces, como suelen hacer los perros […] ¡El color azul era simplemente un signo del comportamiento antihigiénico del perro! Como cualquier dueño de perro sabe, la mayoría de los perros comen casi cualquier cosa, ¡incluidas las heces!», explicó Timothy Musso, profesor de biología de la Universidad de Carolina del Sur, en el grupo de Facebook* Dogs of Chernobyl.

En este sentido, el experto disipó la teoría inicial de que los canes se encontraban bajo el efecto de alguna sustancia química, así como las numerosas especulaciones en torno a algún tipo de mutación o adaptación evolutiva que se discutieron activamente en redes sociales cuando surgieron las fotografías de los perros.

Se cree que los perros que deambulan la zona de exclusión son descendientes de mascotas abandonadas por los residentes después de la evacuación en 1986. Según Musso, probablemente muchos de esos animales se encuentren «mucho mejor» de lo que estaban antes del desastre, principalmente debido al poco número de humanos en el área. (iNFORMACIÓN rt).