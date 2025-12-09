Decomisaron más de 5 toneladas de cocaína en dos laboratorios en Nariño

–En sendas operaciones en el departamento de Nariño, la Policía Nacional y el Ejército hallaron y desmantelaron dos complejos cocaleros. En el municipio de El Charco, Nariño, las autoridades ubicaron un laboratorio cocalero en el que se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de cocaína en suspensión, así como equipos y maquinaria para la producción.

De igual manera, en el municipio de Córdoba, también Nariño, se localizó otro laboratorio, donde se incautaron 2.834 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 385 galones de insumos líquidos.

De acuerdo con las autoridades, estos operativos conjuntos permitieron afectar en hasta 28.873 millones de pesos las finanzas de los grupos criminales dedicados al narcotráfico.