EE.UU incluye en la «lista Clinton» a red transnacional liderada por colombianos que recluta connacionales, incluidos niños, para luchar en la guerra civil de Sudán

–La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU impuso sanciones a cuatro personas y cuatro entidades por su papel en el fomento de la guerra civil en Sudán, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria actual del mundo. Esta red transnacional —compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianas— recluta ex militares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños, para luchar por el grupo paramilitar sudanés conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

“El Tesoro tiene en la mira una red que recluta combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)”, señaló el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Las RSF han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles —incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para que crezcan los grupos terroristas”, añadió.

A la lista OFAC o Clinton se han agregado las siguientes entidades, con sede en Bogotá, Colombia:

-COMERCIALIZADORA SAN BENDITO SAS

-AGENCIA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SAS (también conocida como «A4SI» o «ACADEMIA PARA INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD SAS»)

-MAINE GLOBAL CORP SAS

-PUENTE DE TALENTOS, SA (también conocido como. GLOBAL STAFFING SA), con sede en Ciudad de Panamá

El informe rfeseña que desde el comienzo del conflicto en abril de 2023, las RSF y sus milicias aliadas han atacado repetidamente a civiles, matando sistemáticamente a hombres y niños —incluso bebés— y agrediendo deliberadamente a mujeres y niñas mediante violaciones y otras formas de violencia sexual. Las RSF y sus afiliados también han atacado a civiles y les han impedido acceder a asistencia humanitaria vital. A pesar de los recientes intentos de restar importancia a sus fechorías, las RSF siguen perpetrando estas atrocidades, más recientemente en El Fasher, la capital de Darfur del Norte. Con el apoyo de combatientes colombianos, las RSF capturaron El Fasher el 26 de octubre de 2025, después de un asedio de 18 meses, y posteriormente participaron en asesinatos en masa de civiles, torturas étnicamente selectivas y violencia sexual. El 7 de enero de 2025, el Departamento de Estado denunció que miembros de las RSF cometieron genocidio.

La investigación de la OFAC sobre las personas y entidades designadas este martes, se llevó a cabo en asociación con el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, precisa el informe del Departamento del Tesoro, el cual hace, además, la siguiente relación sobre la red criminal:

Desde septiembre de 2024, cientos de ex militares colombianos han viajado a Sudán para luchar junto a las RSF. Estos colombianos proporcionan a las RSF experiencia táctica y técnica, sirviendo como infantería y artilleros, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores, y algunos incluso entrenan a niños para luchar en las RSF. Los combatientes colombianos han participado en numerosas batallas en todo Sudán, incluso en su capital, Jartum, así como en Omdurman, Kordofán y El Fasher. La presencia de combatientes colombianos en Sudán no sería posible sin la ayuda de numerosas personas y empresas, en su mayoría colombianas.

Álvaro Andrés Quijano Becerra (Quijano), con doble nacionalidad colombiana e italiana, es un oficial militar colombiano retirado con base en los Emiratos Árabes Unidos que desempeña un papel central en el reclutamiento y despliegue de ex militares colombianos en Sudán. Quijano, ex asociado del Cártel de Norte del Valle, con sede en Colombia, cuenta con el apoyo de una red de asociados y empresas que se especializan en reclutar combatientes y facilitar el movimiento de fondos relacionados con su despliegue. En Colombia, con sede en Bogotá Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), una agencia de empleo cofundada por Quijano, es el principal nodo de reclutamiento y ha participado en campañas a través de su sitio web, chats grupales y ayuntamientos para cubrir puestos, incluidos operadores de drones, francotiradores y traductores. Esposa de Quijano, ciudadana colombiana Claudia Viviana Oliveros Forero (Oliveros), es el propietario y gerente de A4SI.

A4SI se basa en Panamá Dotación de personal global SA. (Global Staffing), ahora Talent Bridge, SA, para minimizar la exposición legal de A4SI y ofuscar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrata a los combatientes colombianos. En concreto, Global Staffing firma contratos y recibe fondos en nombre de A4SI. Sin embargo, los vínculos de Global Staffing con A4SI son más profundos. El sitio web de Global Staffing no solo es idéntico al de A4SI, sino también el de Oliveros, A4SI propietario y gerente, Fue hasta hace poco Dotación de personal global presidente y tesorero, y todavía está afiliado a ella como suscriptor de la empresa.

Corporación Global de Maine SAS (Maine Global Corp) es una agencia de empleo con sede en Bogotá, Colombia, administrada por una empresa nacional dual colombiano-española Mateo Andrés Duque Botero(Duque), quien se desempeña como accionista, presidente, director o gerente de empresas en Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido. Maine Global Corp gestiona y desembolsa fondos para Global Staffing y la empresa que contrató a los colombianos, con el apoyo de firmas estadounidenses asociadas a Duque. Esto incluye procesar los pagos de nómina de los combatientes colombianos y servir como intermediario de divisas, convirtiendo euros y pesos colombianos a dólares estadounidenses. En 2024 y 2025, empresas estadounidenses asociadas con Duque realizaron numerosas transferencias bancarias por un total de millones de dólares estadounidenses, y Maine Global Corp, Global Staffing y la compañía contrataron a los combatientes colombianos.

Nacional colombiana Mónica Muñoz Ucros, es gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Bogotá, Colombia Comercializadora San Bendito (San Bendito), que realizaba transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada a Duque y directamente con Duque.

Quijano y A4SI están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14098, “Imponer sanciones a ciertas personas que desestabilicen Sudán y socaven el objetivo de una transición democrática”, por ser una persona extranjera responsable, cómplice o que haya participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán.

Oliveros está siendo designado de conformidad con la EO 14098 por ser una persona extranjera que es o ha sido líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva de A4SI, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 14098 en relación con el mandato de dicho líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva.

Global Staffing está siendo designado de conformidad con la EO 14098 por ser una persona extranjera que es propiedad o está controlada por, o ha actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, A4SI, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 14098.

Maine Global Corp está siendo designada de conformidad con la EO 14098 para una persona extranjera que ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de Global Staffing, una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 14098.

Duque y Muñoz están siendo designados de conformidad con la EO 14098 por ser una persona extranjera que es o ha sido líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva de Maine Global Corp, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 14098 relacionada con el mandato de dicho líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo, o miembro de la junta directiva.

San Bendito está siendo designado de conformidad con la EO 14098 por ser una persona extranjera que es propiedad o está controlada por, o ha actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Muñoz, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 14098.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirecta, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que lo autorice una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.