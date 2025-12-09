Disidencias de las Farc asesinan a patrullera de la Policía delante de su pequeño hijo en La Plata, Huila

–El Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policia Nacional, confirmó el cobarde asesinato de una patrullera frente a su hijo, de dos años, en momentos en que lo llevaba al jardín infantil, en el municipio de la Plata, departamento del Huila. Al parecer el crimen fue ejecutado por elementos de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco

«Con profundo dolor informamos el vil homicidio de nuestra patrullera de policía Karen Stéfany Pajoy Candela, ocurrido en la vereda Alto Cañada, La Plata (Huila)», precisó el general Rincón Zambrano en su cuenta en X.

El presidente Gustavo también condenó el crimen:

Crímen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años Para su conocimiento, en La Plata (Huila), se registró el homicidio de la *Patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela*, por sujetos con arma de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2025

El general Rincón Zambrano indicó que la uniformada se encontraba en su periodo de vacaciones y fue atacada, sin mediar palabra, por sujetos armados

El director de la Policía señaló que en esta zona delinque el frente Hernando González Acosta, del llamado bloque central Isaías Pardo, «organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico.

«Como Director General, rechazo de manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia», reseñó y notificó que «este crimen no quedará impune. Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables».