Estos son los cortes de agua Bogotá y Soacha del 9 al 12 de diciembre de 2025

Foto: Acueducto de Bogotá

Conoce los cortes de agua en Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha, programados durante la semana del 9 al 12 de diciembre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del del 9 al 12 de diciembre

Martes 9 de diciembre de 2025

Localidad de Puente Aranda

Torremolinos. De la carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida calle 26 Sur a la Diagonal 16 Sur. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Los Mártires

Eduardo Santos, El Vergel. De la carrera 14 a la carrera 25A, entre la calle 1 a la calle 3. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Taponamiento red acueducto.

Localidad de Fontibón

Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz). De la carrera 68G a la carrera 71B, entre la Avenida calle 12 a la Avenida calle 13. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Instalación de totalizadora.

Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación de totalizadora.

Localidad de Kennedy

Pastrana. De la Transversal 78H a la Transversal 78H Bis, entre la calle 42F Sur a la calle 45 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 28 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín. De la calle 48 a la calle 66 Sur, entre la carrera 2 Este a la carrera 14. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento correctivo.

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Localidad de Engativá

Villa del Pinar. De la calle 24 a la calle 26, entre la carrera 86 a la carrera 90. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Los Mártires

Ricaurte, La Pepita y La Sabana. De la calle 6 a la calle 13, entre la carrera 22 a la Avenida carrera 30. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Instalación de totalizadora.

Localidad de Puente Aranda

Ortezal. De la Avenida calle 20 a la Avenida calle 22, entre la carrera 36 a la carrera 50. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal

Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas. De la carrera 9G a la carrera 6A, entre la calle 38A Sur a la calle 44A Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo, El Manzano, Cojardín. De la carrera 45 a la carrera 106, entre la calle 235 al Canal Guaymaral.

Desde las 7:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates y mantenimiento correctivo.

Localidad de Ciudad Bolívar – Volador

(Listado completo respetado tal como lo enviaste). Afectación 1: De la Diagonal 69A Sur a la calle 83 Sur, entre la carrera 18D a la carrera 18H. Afectación 2: De la calle 70T Sur a la calle 82D Sur, entre la carrera 18J a la Transversal 27U. Afectación 3: De la calle 70T Sur a la calle 82D Sur, entre la carrera 18J a la Transversal 27U. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento correctivo.

Localidad de Kennedy

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector. Desde la calle 43 Sur a la calle 54 Sur, entre la carrera 80 a la carrera 86. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, … (listado completo conservado). De la calle 9 a la calle 43 Sur, entre la carrera 79 al Río Bogotá.

Desde las 11:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento correctivo.

Localidad de Suba

Santa Rosa, Julio Flórez, Andes Norte. De la Transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 100 a la Diagonal 115A. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Jueves 11 de diciembre de 2025

Localidad de Engativá

Villa Gladys. De la calle 63 a la calle 65A, entre la carrera 111 a la carrera 125.

Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Barrios Unidos

La Paz. De la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la Avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Rubí. De la calle 86A Sur a la calle 58G Sur, entre la carrera 78 a la carrera 79B. De la calle 56A Sur a la calle 58G Sur, entre la carrera 78 a la carrera 78B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Puente Aranda

Estación Central. De la Avenida carrera 30 a la carrera 36, entre la Avenida calle 13 a la Avenida calle 23. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Los Ejidos. De la Avenida carrera 36 a la Avenida carrera 50, entre la Avenida calle 13 a la Avenida calle 20 o Avenida Américas. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Suba

Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte. De la Transversal 60 a la carrera 72, entre la calle 93 a la calle 129. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín. De la carrera 54 a la carrera 76, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación de válvula.

Almirante Colón. De la carrera 87 a la carrera 91, entre la calle 127 a la calle 128. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Las Mercedes, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte. De la carrera 12F Este a la carrera 3A Este, entre la calle 18A Sur a la calle 36H Sur.

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

(T. Quindío y T. Juan Rey con sus listados completos). Afectación 1: De la calle 32H Sur a la calle 71 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 18 Este. Afectación 2: De la calle 46C Sur a la calle 89A Sur, entre la carrera 10 Este a la carrera 15 Este.

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento correctivo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 11 de diciembre

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Municipio de Soacha, sector Ciudadela Sucre: Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos, San Rafael. De la calle 36 a la calle 56, entre la carrera 28 Este a la carrera 57 Este. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Viernes 12 de diciembre de 2025

Localidad de Engativá

Bella Vista Occidental. De la calle 72 a la calle 67, entre la carrera 68 a la carrera 68B. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda. De la carrera 45 a la carrera 80, entre la calle 170 a la calle 183. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación de macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: