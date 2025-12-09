Nuevo revés para Petro: Comisión IV del Senado hundió la reforma tributaria

–La Comisión IV del Senado hundió este martes el proyecto de Ley de Financiamiento o reforma tributaria del Gobierno Nacional, al negar la ponencia positiva por nueve votos por el No y cuatro votos por el Sí. Con este nuevo revés del Ejécutivo, el Presupuesto General la Nación para 2026 será de 530,6 billones de pesos, con un faltante de 16 billones, monto este que pretendía recaudar con el proyecto.

La ponencia positiva debía ser aprobada en las cuatro comisiones económicas del Congreso, pero bastaba que una de ellas la negara para ser achivada.

Tras el conteo de la votación, el presidente de la comisión, Wilmer Castellanos, notificó: “Ha sido negada la ponencia positiva. Se entiende archivada la Ley de Financiamiento”.

El senador liberal Juan Pablo Gallo, celebró la decisión: