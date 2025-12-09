Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes diciembre 9, 2025 -Dólar TRM $ 3,861.34 (vigente 10 de diciembre) -Euro $ 4,450.20 -Bitcoin US$ 93.005,80 Tasa de Interés -DTF: 8,80% -UVR: $ 396,84 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,94 -Petróleo Brent US$ 58,38 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorJohn Tascón gana oro en patinaje de carreras Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 10 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Asociación Campesina del Catatumbo exige a Petro rectificar declaraciones que hizo ayer en Consejo de Ministros televisado; se compromete con la paz, pero no dice nada sobre erradicación de cultivos de coca Ariel Cabrera martes marzo 4, 2025 Judicial Procuraduría investigará a miembros del Ejército y la Policía tras el secuestro de tres fiscales en Antioquia Ariel Cabrera martes febrero 7, 2023 Nacional Benedetti denuncia tráfico de permisos en el Senado Geovany Quintero Gómez lunes enero 30, 2012 Nacional En el Congreso no habría «sillas vacías» Giovanni Alarcón M. martes mayo 13, 2008