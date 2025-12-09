John Tascón gana oro en patinaje de carreras

Foto: cortesía COC.

El deportista John Tascón logró una medalla de oro en patinaje de carreras, en su participación en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025.

La de plata fue para los deportistas Yeferson De la Hoz y Daniel Noriega en voleiplaya, y la de bronce fue para Helen Lozano y Laura Lucas en voleibol coliseo.

El Equipo?Bogotá, liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), cerró su participación en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, con un balance muy positivo.

Colombia ganó las justas con 341 medallas (142 oros, 122 platas y 77 bronces), y Bogotá le aportó 91 preseas (el 26.68 por ciento de las de Colombia); de esas 91 medallas, 41 fueron de oro (el 28.87 %), 29 de plata (el 23.77 %) y 21 de bronce (el 27.27 %).