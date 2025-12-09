Sergio Fajardo notifica que no participará en las consultas interpartidistas de marzo de 2026

–Por considerar que «las consultas NO son el camino», porque «terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado», el candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no parcipará en las consultas interpartidistas de marzo.

«Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro», precisó Fajardo en una declaración que publico en su cuenta en X.

El dirigente político antioqueño advierte que lleva un año caminando Colombia, «y el clamor es unánime: estamos AGOTADOS de la polarización y de la política de unos contra otros. Es hora de dejar los extremos ATRÁS. El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones».

Añade que Colombia está ‘MAMADA’ de la polarización. He recorrido el país en múltiples oportunidades, caminado por muchos rincones de Colombia y escuchado conversaciones de todo tipo. Este año, encuentro una Colombia completamente

diferente. Es un país con divisiones, malestares, rabias, frustraciones y mucha incertidumbre. La polarización comenzó en el 2016 con el tema del plebiscito y hoy, está en un nivel nunca antes visto. La primera consecuencia fue el triunfo de Iván Duque en el 2018. Aumentó considerablemente con el estallido social del 2021 y fue fundamental para la elección de Gustavo Petro. Hoy Colombia está AGOTADA»

Por eso, subraya, busco y buscaré, en todos los colores y pensamientos a quienes quieren derrotar estos desafíos, con una única condición: el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, nuestro verdadero pacto social, que debemos proteger con toda la fuerza de la democracia.

Indica que «respeta a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión».

Fajardo precisa que «el camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa».

Y concluye: «Nuestro proyecto está más fuerte que nunca. Aprendimos las lecciones del pasado. Lo vemos en las calles y en las encuestas que corroboran que somos los únicos capaces de ganarle a los extremos. Necesitamos una nueva coalición

política, social y territorial, que supere el caos de los extremos y quiero ser su representante. Las puertas están abiertas para encontrarnos».