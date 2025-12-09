INS: 172 lesionados con pólvora dejó la noche de las Velitas; 86 son menores de edad, 14 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol

–Entre el 1 y el 8 de diciembre se registraron 279 lesionados con pólvora pirotécnica. En la noche de las velitas se produjeron 172 quemados, 86 de ellos menores de edad y 14 que se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol.

El reporte lo hizo la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, en desarrollo de la vigilancia intensificada por lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, temporada 2025 – 2026.

De acuerdo con el informe preliminar entre el 1 y el 8 de diciembre -corte 2:00 p.m.- se notificaron 333 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en el territorio nacional, lo que equivale a una disminución del 14,4 % con respecto al mismo corte en la temporada 2024.

En la noche de velitas se reportan preliminarmente 231 lesionados por pólvora pirotécnica.

Del total de casos, 106 casos (31,8 %) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 14 casos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol.

A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia con 50 casos, Cauca 16 casos, Bogotá 24 casos, Valle del Cauca 18, Atlántico, Cali, Córdoba y Norte de Santander con 15 casos cada uno, Cundinamarca 14, Nariño 13, Boyacá y Cesar con 12 casos cada uno, Barranquilla, Caldas y Magdalena 11 casos cada uno; Santander 10, Bolívar 7, Buenaventura, Cartagena, Quindío, Risaralda y Sucre con 5 casos cada uno.

La Guajira, Huila, Meta y Tolima con 4 casos cada uno, Casanare y Santa Marta 3 casos cada uno, Chocó y Guaviare 2 casos cada uno, Arauca, Caquetá, Putumayo y San Andrés 1 caso cada uno.

Las principales ciudades presentan los siguientes casos:

Medellín -26.

Cúcuta – 9.

Pasto – 7.

Montería – 6.

Manizales, Valledupar, Armenia y Pereira 4 casos cada uno.

Riohacha – 3.

Yopal, San José del Guaviare, Villavicencio, Bucaramanga e Ibagué 2 casos cada uno,

Tunja, Quibdó y Neiva 1 caso cada uno.

El principal tipo de lesión es la quemadura (85,0%), seguido de la laceración (53,0%).

Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes (31,3 %), seguidos de otros (20,2 %) y en tercer lugar se encuentran voladores (16,9 %).

Se notificaron 2 casos de intoxicaciones por fósforo blanco en Barranquilla. El primero corresponde a una menor de un año de edad con exposición por vía oral el 07/12/2025, actualmente hospitalizada para manejo. El segundo es un menor de 10 años de edad con exposición por vía ocular posterior a lesión conjuntival con artefacto tipo tote, quien posteriormente presenta sintomatología sistémica, actualmente hospitalizado.

Reiteramos que la cifra puede incrementarse en las próximas horas, ya que se trata de datos preliminares. El equipo de epidemiólogos del Portal Sivigila trabaja arduamente para consolidar y actualizar de manera precisa las cifras reportadas.?

Los datos de la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica son de acceso abierto para toda la ciudadanía y pueden consultarse en: https://portalsivigila.ins.gov.co/.

