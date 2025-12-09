Trump afirma que Maduro «tiene los días contados» y no descarta operaciones en Colombia y México contra las mafias del narcotráfico

–El presidente Donald Trump, aseguró este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene «los días contados». En una entrevista con Politico, Trump lanzó un nuevo ultimátum a Maduro, en medio de la agresiva campaña de EE.UU contra Venezuela en las aguas del Caribe. «Sus días están contados», aseguró.

Aunque se negó a dar mayores detalles de qué tan lejos podría llegar para sacar a Maduro del poder, el mandatario estadounidense deslizó su respaldo tácito a esa opción.

En esa misma conversación, Trump no descartó la posibilidad de emprender acciones similares en contra de países como Colombia y México, luego de que la periodista considerara que son «aún más responsables del tráfico de fentanilo hacia EE.UU.».

Al ser preguntado por Politico sobre la posibilidad de emprender ataques contra esos países, considerados «aún más responsables del tráfico de fentanilo hacia EE.UU.», Trump contestó: «Sí, seguro. Claro que lo haría».

El mandatario estadounidense mantuvo la cautela sobre cuál sería su «estrategia militar» con Venezuela, aunque no descartó la posibilidad del envío de tropas.

«No quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso», afirmó el mandatario estadounidense. Sin embargo, sí afirmó que consideraría el uso de la fuerza contra objetivos en otros países donde el tráfico de drogas es prácticamente un problema estructural, como México y Colombia.

No es la primera vez que Trump deja abierta esta puerta. Hace tres semanas, durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, ya advirtió: «¿Lanzaría ataques contra México para detener el narcotráfico? No tengo problema».

En la misma ocasión dirigió sus dardos contra Colombia, al asegurar que estaría «orgulloso» de bombardear fábricas de cocaína en el país sudamericano.

Las veladas amenazas se producen en el marco de la campaña militar lanzada en el Caribe y el Pacífico, con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, que desde el pasado 2 de septiembre ha puesto en el objetivo a pequeñas embarcaciones acusándolas de transportar droga.

En este periodo EE.UU. ha hundido más de una veintena de estas lanchas y ha matado al menos a 80 personas, en acciones que han sido calificadas como ejecuciones extrajudiciales.

El pasado sábado, Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido (PSUV) y ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, declaró que el pueblo venezolano debe permanecer preparado frente a la amenaza procedente de Estados Unidos.

«Todos los días una amenaza, ¿por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos nosotros», afirmó en un discurso televisado.

Advirtió en este contexto que «el que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será una cosa de 48 horas, no será una cosa de tres días, no será una cosa de un mes». «Nosotros estamos en una revolución pacífica, totalmente pacífica. Pero no es una revolución desarmada», aseveró Cabello. (Información RT).