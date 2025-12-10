Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 11 y viernes 12 de diciembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 11 y viernes 12 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Jueves 11 de diciembre de 2025

Engativá

Villa Gladys

De la Calle 63 la Calle 65A, entre la Carrera 111 a la Carrera 125

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Barrios Unidos

La Paz

De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Rubí

De la Calle 86A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B

De la Calle 56A Sur a la Calle a la Calle 58G Sur a la Carrera 78 a la Carrera 78B

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Puente Aranda

Estación Central

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 23

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Los Ejidos

De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas

7:00 a.m.

27 horas

Cierre a terceros

Suba

Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte

De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 93 a la Calle 129

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín

De la Carrera 54 a la Carrera 76, entre la Calle 129 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba

Almirante Colón

De la Carrera 87 a la Carrera 91, entre la Calle 127 a la Calle 128

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte

De la Carrera 12F Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 18A Sur a la Calle 36H Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usme

T. Quindío:

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares.

T. Juan Rey:

Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres.

Afectación 1:

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este.

Afectación 2:

De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Soacha

Municipio de Soacha, sector de ciudadela Sucre

Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael

De la Calle 36 hasta la Calle 56, entre la Carrera 28 Este a la Carrera 57 Este

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Viernes 12 de diciembre de 2025

Engativá

Bella Vista Occidental

De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 68 a la Carrera 68B

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda

De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.