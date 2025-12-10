    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 11 y viernes 12 de diciembre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Este jueves 11 y viernes 12 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Jueves 11 de diciembre de 2025

    Engativá
    Villa Gladys
    De la Calle 63 la Calle 65A, entre la Carrera 111 a la Carrera 125
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    Barrios Unidos
    La Paz
    De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    Kennedy
    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto
    Kennedy
    Rubí
    De la Calle 86A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B
    De la Calle 56A Sur a la Calle a la Calle 58G Sur a la Carrera 78 a la Carrera 78B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros
    Puente Aranda
    Estación Central
    De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 23
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto
    Puente Aranda
    Los Ejidos
    De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cierre a terceros
    Suba
    Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte
    De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 93 a la Calle 129
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    Suba
    Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín
    De la Carrera 54 a la Carrera 76, entre la Calle 129 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula
    Suba
    Almirante Colón
    De la Carrera 87 a la Carrera 91, entre la Calle 127 a la Calle 128
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    San Cristóbal
    Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte
    De la Carrera 12F Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 18A Sur a la Calle 36H Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo
    Usme
    T. Quindío:
    Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares.
    T. Juan Rey:
    Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres.
    Afectación 1:
    De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este.
    Afectación 2:
    De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo
    Soacha
    Municipio de Soacha, sector de ciudadela Sucre
    Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael
    De la Calle 36 hasta la Calle 56, entre la Carrera 28 Este a la Carrera 57 Este
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Viernes 12 de diciembre de 2025

    Engativá
    Bella Vista Occidental
    De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 68 a la Carrera 68B
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto
    Usaquén
    San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda
    De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte