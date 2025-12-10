Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Colombia

-–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Meta, Valle y Manizales y chances que jugaron este miércoles 10 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 7024 – La 5ta 5 – Tarde 8245 – La 5ta 1

Culona

Día 7312 – Noche

Astro Sol

9143 – Serie Aries

Pijao de Oro

7670 – La 5ta 2

Paisita

Día 5717 – La 5ta 7 – Noche 6945

Chontico

Día 0026 – La 5ta 9 – Noche 2479 – La 5ta 6

Cafeterito

Tarde 5967 – La 5ta 2 – Noche

Sinuano

Día 8678 – La 5ta 6 – Noche

Cash Three

Día 058 – Noche

Play Four

Día 3793 – Noche

Samán

Día 1033

Caribeña

Día 0935 – La 5ta 6 – Noche

Motilón

Tarde 7998 – La 5ta 4 – Noche

Fantástica

Día 4705 – La 5ta 9 – Noche

Antioqueñita

Día 9337 – La 5ta 1 – Tarde 0161 – La 5ta 1