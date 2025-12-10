    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    -–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías de Meta, Valle y Manizales y chances que jugaron este miércoles 10 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7024 – La 5ta 5 – Tarde 8245 – La 5ta 1

    Culona
    Día 7312 – Noche

    Astro Sol
    9143 – Serie Aries

    Pijao de Oro
    7670 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 5717 – La 5ta 7 – Noche 6945

    Chontico
    Día 0026 – La 5ta 9 – Noche 2479 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 5967 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 8678 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 058 – Noche

    Play Four
    Día 3793 – Noche

    Samán
    Día 1033

    Caribeña
    Día 0935 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 7998 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 4705 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9337 – La 5ta 1 – Tarde 0161 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
